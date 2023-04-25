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Убивший жену житель Тагила погиб на СВО, а в городе снесут три аварийных дома

25 апреля 2023, 15:37
Фото: 1MI
Убивший жену житель Нижнего Тагила погиб на СВО, а в городе снесут три аварийных дома. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25 апреля.

Тагильчанин Сергей Какшин, который отбывал срок за убийство бывшей жены Дарьи Зембицкой, погиб в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Это произошло 13 ноября 2022 года в ходе минометного обстрела.

Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО
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В обед 25 апреля в Нижнем Тагиле наблюдалась пробка на улице Краснознаменная и Кушвинском тракте. Дорожный поток по направлению к кладбищу «Рогожино» контролировался сотрудниками дорожной полиции. Затор был и при повороте на само кладбище.

На Радоницу у Центрального кладбища Нижнего Тагила возникла пробка
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Председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль вырубку леса близ Леневского водохранилища. Он поручил провести проверку по сообщениям тагильчан, которые обеспокоены разработкой щебеночного карьера.

Вырубку леса близ Леневки под Нижним Тагилом проверят по поручению Бастрыкина
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Раньше срока расселят жителей аварийного дома на улице Боровая, 37 в Нижнем Тагиле. В новые квартиру они переедут к 1 ноября 2024 года. Ранее это должно было произойти на два года позже.

В Нижнем Тагиле жильцов аварийного дома на Сухоложском поселке расселят раньше срока
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Снос трех аварийных домов в различных районах планируется в Нижнем Тагиле. Здания должны демонтировать в течение трех месяцев, потратив на это 10 миллионов рублей.

Три аварийных дома снесут в Нижнем Тагиле
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