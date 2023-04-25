Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Тагильчанин Сергей Какшин, который отбывал срок за убийство бывшей жены Дарьи Зембицкой, погиб в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Это произошло 13 ноября 2022 года в ходе минометного обстрела.
В обед 25 апреля в Нижнем Тагиле наблюдалась пробка на улице Краснознаменная и Кушвинском тракте. Дорожный поток по направлению к кладбищу «Рогожино» контролировался сотрудниками дорожной полиции. Затор был и при повороте на само кладбище.
Председатель СУ СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль вырубку леса близ Леневского водохранилища. Он поручил провести проверку по сообщениям тагильчан, которые обеспокоены разработкой щебеночного карьера.
Раньше срока расселят жителей аварийного дома на улице Боровая, 37 в Нижнем Тагиле. В новые квартиру они переедут к 1 ноября 2024 года. Ранее это должно было произойти на два года позже.
Снос трех аварийных домов в различных районах планируется в Нижнем Тагиле. Здания должны демонтировать в течение трех месяцев, потратив на это 10 миллионов рублей.