В Екатеринбурге мать получила 5 лет тюрьмы за продажу ребенка

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Приговор за куплю-продажу несовершеннолетнего лица подсудимой был оглашен 25 апреля. Следствие доказало, что в начале августа 2022 года женщина, испытывавшая финансовые трудности, договорилась в мессенджере о продаже своего ребенка, 2015 года рождения. За него она хотела получить 300 тысяч рублей.
Однако переписывалась она с сотрудницей правоохранительных органов, проводилось мероприятие «оперативный эксперимент». Мать получила задаток в сумме 10 тысяч рублей. Вторая встреча была назначена в торговом центре. Там осужденная передала ребенка и документы на него и взяла остаток суммы. Затем женщину задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.