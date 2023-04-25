В Екатеринбурге мать получила 5 лет тюрьмы за продажу ребенка

Приговор за куплю-продажу несовершеннолетнего лица подсудимой был оглашен 25 апреля. Следствие доказало, что в начале августа 2022 года женщина, испытывавшая финансовые трудности, договорилась в мессенджере о продаже своего ребенка, 2015 года рождения. За него она хотела получить 300 тысяч рублей.