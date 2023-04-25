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В Екатеринбурге мать получила 5 лет тюрьмы за продажу ребенка

25 апреля 2023, 10:07
Фото: 1MI
На 5 лет колонии общего режима осуждена иностранная гражданка, которая пыталась продать в Екатеринбурге своего ребенка за 300 тысяч рублей.

Приговор за куплю-продажу несовершеннолетнего лица подсудимой был оглашен 25 апреля. Следствие доказало, что в начале августа 2022 года женщина, испытывавшая финансовые трудности, договорилась в мессенджере о продаже своего ребенка, 2015 года рождения. За него она хотела получить 300 тысяч рублей.

Однако переписывалась она с сотрудницей правоохранительных органов, проводилось мероприятие «оперативный эксперимент». Мать получила задаток в сумме 10 тысяч рублей. Вторая встреча была назначена в торговом центре. Там осужденная передала ребенка и документы на него и взяла остаток суммы. Затем женщину задержали, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Полиция#Суд#Ребенок#Продажа#Мать#Общество
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