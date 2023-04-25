В Екатеринбурге родители заявили о подозрительных женщинах с конфетами

В Уральском родительском комитете отметили, что это, вероятнее всего просто очередная «страшилка» для родителей. В полиции сказали, что заявлений им не поступало. Но на всякий случай они советуют поговорить с детьми на тему того, что не стоит ничего брать у незнакомцев.