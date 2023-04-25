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В Нижнем Тагиле расследовали 16 случаев профзаболеваний

25 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI
Нижний Тагил занял второе место в списке городов по количеству расследуемых профзаболеваний. В 2022 году в городе зафиксировано 16 случаев патологий из-за профессиональной деятельности.

Всего за прошлый год Роспотребнадзор Свердловской области выявил 180 случаев профзаболеваний в регионе, в том числе 36 из них у женщин. Это на 17,3% больше, чем в 2021 году (149 случаев), сообщает пресс-служба ведомства. Больше всего заболевших трудились в сфере добычи полезных ископаемых (58%) и на обрабатывающем производстве (25%).

По 130 случаям Роспотребнадзор провел расследование. Из них больше всего в Североуральске — 70 случаев. На втором месте Нижний Тагил — 16 случаев, на третьем — Екатеринбург — семь случаев.

При этом Нижний Тагил не попал в список свердловских городов с наиболее высоким уровнем профессиональных патологий. Его показатель в перерасчете на 10 тысяч работающих является меньше единицы — 0,9.

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#Анна Григорьева#Роспотребнадзор#Производство#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Заболевание
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