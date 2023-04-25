В Нижнем Тагиле расследовали 16 случаев профзаболеваний

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Всего за прошлый год Роспотребнадзор Свердловской области выявил 180 случаев профзаболеваний в регионе, в том числе 36 из них у женщин. Это на 17,3% больше, чем в 2021 году (149 случаев), сообщает пресс-служба ведомства. Больше всего заболевших трудились в сфере добычи полезных ископаемых (58%) и на обрабатывающем производстве (25%).
По 130 случаям Роспотребнадзор провел расследование. Из них больше всего в Североуральске — 70 случаев. На втором месте Нижний Тагил — 16 случаев, на третьем — Екатеринбург — семь случаев.
При этом Нижний Тагил не попал в список свердловских городов с наиболее высоким уровнем профессиональных патологий. Его показатель в перерасчете на 10 тысяч работающих является меньше единицы — 0,9.