В Нижнем Тагиле жильцов аварийного дома на Сухоложском поселке расселят раньше срока

Согласно предыдущему постановлению администрации Нижнего Тагила, расселение должно было быть окончено к 1 ноября 2026 года. Однако 25 апреля 2023 года в документ были внесены изменения. Теперь тагильчане освободят квартиры к 1 ноября 2024 года.