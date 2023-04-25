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В Нижнем Тагиле жильцов аварийного дома на Сухоложском поселке расселят раньше срока

25 апреля 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле жителей аварийного дома на улице Боровая, 37 должны расселить к 1 ноября 2024 года. Ранее это планировалось сделать двумя годами позже.

Жилой дом на Сухоложском поселке был признан аварийным и включен в реестр зданий, подлежащих сносу, в 2018 году. До расселения жильцов специалисты должны организовать мониторинг состояния несущих конструкций дома и его состояния.

Согласно предыдущему постановлению администрации Нижнего Тагила, расселение должно было быть окончено к 1 ноября 2026 года. Однако 25 апреля 2023 года в документ были внесены изменения. Теперь тагильчане освободят квартиры к 1 ноября 2024 года.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Аварийный дом#Постановление#Расселение#Общество#Эксклюзив
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