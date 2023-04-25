В Нижнем Тагиле жильцов аварийного дома на Сухоложском поселке расселят раньше срока

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Жилой дом на Сухоложском поселке был признан аварийным и включен в реестр зданий, подлежащих сносу, в 2018 году. До расселения жильцов специалисты должны организовать мониторинг состояния несущих конструкций дома и его состояния.
Согласно предыдущему постановлению администрации Нижнего Тагила, расселение должно было быть окончено к 1 ноября 2026 года. Однако 25 апреля 2023 года в документ были внесены изменения. Теперь тагильчане освободят квартиры к 1 ноября 2024 года.