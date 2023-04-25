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Posted 25 апреля 2023, 14:32

Published 25 апреля 2023, 14:32

Modified 25 апреля 2023, 14:34

Updated 25 апреля 2023, 14:34

В России была отменена незаконная мобилизация 15 тысяч человек

В России была отменена незаконная мобилизация 15 тысяч человек

25 апреля 2023, 14:32
Фото: 1MI.
В России прокуроры отменили мобилизацию порядка 15 тысяч мужчин, так как она осуществлялась незаконно.

Эти граждане не должны были подлежать мобилизации, поэтому эти решения были отменены, рассказал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, пишет ТАСС.

По его словам, помимо этого, было выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона, внесено более 3 тысяч актов реагирования.

Также Разинкин напомнил, что в начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры. Поэтому многие нарушения были пресечены. Он добавил, что в надзорных органах принимали меры по обеспечению мобилизованных имуществом и боевой экипировкой, а также выплатами.

Также они участвуют в вопросах реабилитации военнослужащих и их последующего трудоустройства.

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#Происшествия#Прокурор#Призыв#Частичная мобилизация
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