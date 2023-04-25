В России была отменена незаконная мобилизация 15 тысяч человек

По его словам, помимо этого, было выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона, внесено более 3 тысяч актов реагирования.



Также Разинкин напомнил, что в начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры. Поэтому многие нарушения были пресечены. Он добавил, что в надзорных органах принимали меры по обеспечению мобилизованных имуществом и боевой экипировкой, а также выплатами.