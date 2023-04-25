TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Изображение материала

В России была отменена незаконная мобилизация 15 тысяч человек

25 апреля 2023, 14:32
Фото: 1MI
В России прокуроры отменили мобилизацию порядка 15 тысяч мужчин, так как она осуществлялась незаконно.

Эти граждане не должны были подлежать мобилизации, поэтому эти решения были отменены, рассказал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, пишет ТАСС.

По его словам, помимо этого, было выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона, внесено более 3 тысяч актов реагирования.

Также Разинкин напомнил, что в начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры. Поэтому многие нарушения были пресечены. Он добавил, что в надзорных органах принимали меры по обеспечению мобилизованных имуществом и боевой экипировкой, а также выплатами.

Также они участвуют в вопросах реабилитации военнослужащих и их последующего трудоустройства.

Более 18 тысяч обращений получила свердловский омбудсмен с начала мобилизации
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Частичная мобилизация#Призыв#Прокурор#Происшествия
Подпишитесь
Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО
Сегодня, 04:44
Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила
Вчера, 12:09
Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая
Вчера, 12:07
Из старого в модное: как апсайклинг развивается в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
На Радоницу у Центрального кладбища Нижнего Тагила возникла пробка
Сегодня, 08:09
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Вчера, 08:05