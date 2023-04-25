В России была отменена незаконная мобилизация 15 тысяч человек

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Эти граждане не должны были подлежать мобилизации, поэтому эти решения были отменены, рассказал первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, пишет ТАСС.
По его словам, помимо этого, было выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона, внесено более 3 тысяч актов реагирования.
Также Разинкин напомнил, что в начале частичной мобилизации в состав призывных комиссий были включены прокуроры. Поэтому многие нарушения были пресечены. Он добавил, что в надзорных органах принимали меры по обеспечению мобилизованных имуществом и боевой экипировкой, а также выплатами.
Также они участвуют в вопросах реабилитации военнослужащих и их последующего трудоустройства.