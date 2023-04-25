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Вице-спикер гордумы Екатеринбурга уходит из политики

25 апреля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Из сферы политической деятельности уходит вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов. Свою кандидатуру он отзовет с праймериз «Единой России».

Предварительно известно, что это его личное решение, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Виктор Тестов работает вице-спикером думы с 2013 года. С мая по сентябрь 2018-го он был исполняющим обязанности мэра.

Напомним, что в конце февраля пост мэра Верхней Салды покинул Игорь Сальников. Он ушел по семейным обстоятельствам, сообщив, что ему необходимо сменить место жительства.  Тогда же в его соцсетях город пребывания изменился на Пермь.

Игорь Сальников покидает пост мэра Верхней Салды
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Депутаты#Гордума#Пост#Выборы#Политика
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