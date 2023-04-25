Вице-спикер гордумы Екатеринбурга уходит из политики

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Предварительно известно, что это его личное решение, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что Виктор Тестов работает вице-спикером думы с 2013 года. С мая по сентябрь 2018-го он был исполняющим обязанности мэра.
Напомним, что в конце февраля пост мэра Верхней Салды покинул Игорь Сальников. Он ушел по семейным обстоятельствам, сообщив, что ему необходимо сменить место жительства. Тогда же в его соцсетях город пребывания изменился на Пермь.