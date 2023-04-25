Военкомат объявил о наборе запасников на службу по контракту в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Контрактниками могут стать офицеры запаса, окончившие высшее учебное заведение и кафедры, связанные с военной службой, а также те, кого уволили за нарушение условий контракта и с погашенной судимостью. Объявление о наборе выложено в группе администрации Нижнего Тагила во ВКонтакте.
Заработок служащего по контракту зависит от его звания и воинской должности. Также возможна надбавка каждый месяц за выслугу лет. Те, кто отличится в период службы, обещают премию в размере до 25% от оклада. Кроме того, ежегодно в размере оклада начисляется материальная помощь и предоставляется служебное жилье.
После трех лет службы контрактник может получить образование в вузе или среднем профессиональном учреждении.
Напомним, житель Екатеринбурга, участвовавший в СВО, был награжден правительственными наградами. Но награды были отправлены в Кемеровскую область, к которой он приписан, и теперь свердловчанин не может их получить.