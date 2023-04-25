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Военкомат объявил о наборе запасников на службу по контракту в Нижнем Тагиле

25 апреля 2023, 15:07
Фото: 1MI
Военкомат Нижнего Тагила объявил о наборе запасников на службу в армию по контракту на срок от 3 до 10 лет.

Контрактниками могут стать офицеры запаса, окончившие высшее учебное заведение и кафедры, связанные с военной службой, а также те, кого уволили за нарушение условий контракта и с погашенной судимостью. Объявление о наборе выложено в группе администрации Нижнего Тагила во ВКонтакте.

Заработок служащего по контракту зависит от его звания и воинской должности. Также возможна надбавка каждый месяц за выслугу лет. Те, кто отличится в период службы, обещают премию в размере до 25% от оклада. Кроме того, ежегодно в размере оклада начисляется материальная помощь и предоставляется служебное жилье.

После трех лет службы контрактник может получить образование в вузе или среднем профессиональном учреждении.

Напомним, житель Екатеринбурга, участвовавший в СВО, был награжден правительственными наградами. Но награды были отправлены в Кемеровскую область, к которой он приписан, и теперь свердловчанин не может их получить.

Награжденный за участие в СВО свердловчанин не может получить медали
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