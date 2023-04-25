Военкомат объявил о наборе запасников на службу по контракту в Нижнем Тагиле

Заработок служащего по контракту зависит от его звания и воинской должности. Также возможна надбавка каждый месяц за выслугу лет. Те, кто отличится в период службы, обещают премию в размере до 25% от оклада. Кроме того, ежегодно в размере оклада начисляется материальная помощь и предоставляется служебное жилье.