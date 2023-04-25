Волшебный мир экоискусства в Нижнем Тагиле: интервью с создателем конкурса АпсСтайл

— Самым простым было бы обратиться к известному художнику и заказать ему разработку коллекции из уже бывших в потреблении вещей. Но мне показалось, что правильнее будет, если мы предоставим возможность попробовать себя в создании экологического мерча старшеклассникам, учащимся колледжей и студентам. Я верю, что именно таким образом мы сможем создать что-то действительно свое, уникальное, с уральским колоритом. Так появилась идея конкурса.