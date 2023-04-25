Волшебный мир экоискусства в Нижнем Тагиле: интервью с создателем конкурса АпсСтайл

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
В середине апреля в Свердловской области стартовал конкурс «АпсСтайл» для молодых дизайнеров от 14 до 25 лет. Название произошло от слияния двух слов: стиль и апсайклинг. Апсайклинг — это творческое превращение старых и ненужных вещей в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду и многое другое. Руководитель проекта Экодом Наталья Светлакова рассказала о целях создания подобного экологического проекта.
— Самым простым было бы обратиться к известному художнику и заказать ему разработку коллекции из уже бывших в потреблении вещей. Но мне показалось, что правильнее будет, если мы предоставим возможность попробовать себя в создании экологического мерча старшеклассникам, учащимся колледжей и студентам. Я верю, что именно таким образом мы сможем создать что-то действительно свое, уникальное, с уральским колоритом. Так появилась идея конкурса.
— Нам очень бы хотелось, чтобы конкурс выявил молодых талантливых уральских дизайнеров. Экологическая культура, как и вообще культура проявляется очень многогранно и проникает во все сферы жизни.
В экологической культуре много рационального подхода к жизни — разумное потребление водных ресурсов, электричества. Забытая и вновь вернувшаяся мода на использование многоразовой посуды. Предпочтение товаров тех производителей, которые размещают свою продукцию в перерабатываемой упаковке. Также экотренды привлекают энергичных, амбициозных людей, желающих изменить мир. Это творческие, активные личности: художники, артисты, журналисты, блогеры. Они генерируют массу интересных проектов, которые объединяют молодежную аудиторию и вовлекают в обмен прочитанными книгами, одеждой, растениями. Активисты все чаще проводит экологические субботники в лесах и на реках. Вокруг всего этого формируется новая молодежная культура.
Одно из самых интересных, на взгляд Натальи Светлаковой, направлений — разработка новой одежды и аксессуаров из отслуживших вещей. В Москве и Санкт-Петербурге уже несколько лет существуют бренды «Манифест», «Полярус», «99ресайкл». Они занимаются производством сумок из старых баннеров и автомобильных камер. Создатели конкурса считают, что у Экодома в Нижнем Тагиле тоже должна быть линейка модных вещей из отработанных материалов.
— Я по первому своему образованию — дизайнер и мне нравится исследовать возможности разных материалов. С шоперами из баннеров как раз все понятно. Коллеги из «Югры-экологии», которые давно занимаются темой переработки, осенью подарили нам шопер из баннеров на подкладке и даже с внутренним карманом. Когда мы его демонстрируем на экоуроках, он неизменно пользуется огромным успехом у публики и многие просят поделиться выкройкой.
Разработчики проекта уже вышли на связь с крупным отелем Нижнего Тагила и компанией-автодилером. Они предоставили старые баннеры для пошива партии шоперов. Наталья Светлакова, к примеру, пользуется косметичкой, которую сама выкроила и сшила из обрезков натяжного потолка.
Честно говоря, сначала были сомнения, выдержит ли данный материал строчку швейной машины, не порвется ли. Отлично выдержал — получилось прочное изделие, которым я пользуюсь уже несколько месяцев, — рассказала Наталья Светлакова.
В повседневной жизни мы нередко используем вещи, которые на самом деле сделаны из мусора, и даже не догадываемся об этом.
Шины, старые чемоданы, обычные деревянные ящики, скейтборды, рыболовные сети, отслуживший велосипед, старый винил, грабли, одежда, ручки, вешалки — всему этому и многому другому можно дать новый облик. Например, из алюминиевой банки производят новую банку. Из старой мебели создают новую: модную или винтажную. Ящики после обработки превращаются в настенный органайзер. Старый чемодан — в стол. Из пластика производят полиэстер — легко стирающаяся и быстро сохнущая ткань. Она не растягивается и не садится после стирки.
Огромное поле для фантазии предоставлено всем тем, кто хочет сберечь природу. Конкурс АпсСтайл дает возможность раскрыть свои таланты и попробовать себя в роли апсайклера. Все присланные на конкурс работы будут представлены на итоговой выставке в Экодоме.