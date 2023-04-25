Вырубку леса близ Леневки под Нижним Тагилом проверят по поручению Бастрыкина

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Сообщения, оставленные тагильчанами в социальных сетях на странице информационного центра СК РФ, касались несогласия с вырубкой леса на территории ГГО для дальнейшей разработки щебеночного карьера на Анатольском месторождении строительного камня. Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому факту. Жители пожаловались на возможную угрозу экологической обстановке и невосполнимые потери для фауны.
Председатель комитета СК РФ поручил Анатолию Надбитову, исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области, провести процессуальную проверку по проблеме, поднятой в публичном пространстве.
Представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о принятом по ее итогам процессуальном решении, — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
Исполнение поручения Александра Бастрыкина и ход процессуальной проверки были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, тагильчане выступают против предстоящей добычей строительного камня близ санатория «Леневка» и детского лагеря «Звездный». Производить работы намеревается компания «Тагильский щебень». Однако, судя по документам, у компании получены не все разрешения на разработку месторождения.
Депутат городской думы Нижнего Тагила Римма Ильина накануне получила штраф за организацию незаконного митинга в защиту поселка Леневка от карьера. Однако народная избранница до последнего не признала свою вину.