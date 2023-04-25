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Вырубку леса близ Леневки под Нижним Тагилом проверят по поручению Бастрыкина

25 апреля 2023, 08:32
Фото: TagilCity.ru
Председатель Следственного комитет РФ Александр Бастрыкин взял на контроль вырубку леса близ Леневского водохранилища. Руководитель СК России поручил провести проверку по сообщениям жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, обеспокоенных разработкой щебеночного карьера.

Сообщения, оставленные тагильчанами в социальных сетях на странице информационного центра СК РФ, касались несогласия с вырубкой леса на территории ГГО для дальнейшей разработки щебеночного карьера на Анатольском месторождении строительного камня. Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому факту. Жители пожаловались на возможную угрозу экологической обстановке и невосполнимые потери для фауны.

Председатель комитета СК РФ поручил Анатолию Надбитову, исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области, провести процессуальную проверку по проблеме, поднятой в публичном пространстве.

Представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о принятом по ее итогам процессуальном решении, — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина и ход процессуальной проверки были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Напомним, тагильчане выступают против предстоящей добычей строительного камня близ санатория «Леневка» и детского лагеря «Звездный». Производить работы намеревается компания «Тагильский щебень». Однако, судя по документам, у компании получены не все разрешения на разработку месторождения. 

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Депутат городской думы Нижнего Тагила Римма Ильина накануне получила штраф за организацию незаконного митинга в защиту поселка Леневка от карьера. Однако народная избранница до последнего не признала свою вину.

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