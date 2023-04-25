Вырубку леса близ Леневки под Нижним Тагилом проверят по поручению Бастрыкина

Сообщения, оставленные тагильчанами в социальных сетях на странице информационного центра СК РФ, касались несогласия с вырубкой леса на территории ГГО для дальнейшей разработки щебеночного карьера на Анатольском месторождении строительного камня. Александр Бастрыкин поручил провести проверку по этому факту. Жители пожаловались на возможную угрозу экологической обстановке и невосполнимые потери для фауны.