За пьяную езду конфисковали машину у жителя Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Помимо конфискации авто в пользу государства ему назначили 400 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что пьяным за руль ВАЗа молодой человек сел 21 февраля. Задержан он был в 4 утра на улице Космонавтов в микрорайоне Выя. Исследование подтвердило наличие алкоголя в крови.
При этом ранее, в январе 2021 года юношу уже ловили за подобным. Теперь еже за повторное нарушение на него завели уголовное дело. Авто он не сможет управлять 2,5 года.