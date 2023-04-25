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За пьяную езду конфисковали машину у жителя Нижнего Тагила

25 апреля 2023, 10:19
Фото: 1MI
У 21-летнего жителя Нижнего Тагила конфисковали машину за пьяное вождение. Он сел нетрезвым за руль не в первый раз.

Помимо конфискации авто в пользу государства ему назначили 400 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что пьяным за руль ВАЗа молодой человек сел 21 февраля. Задержан он был в 4 утра на улице Космонавтов в микрорайоне Выя. Исследование подтвердило наличие алкоголя в крови.

При этом ранее, в январе 2021 года юношу уже ловили за подобным. Теперь еже за повторное нарушение на него завели уголовное дело. Авто он не сможет управлять 2,5 года.

400 пьяных и без прав водителей были задержаны за 4 дня в Свердловской области
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пьяное вождение#Автомобиль#Конфискация#Происшествия
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