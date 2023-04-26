71,2 миллиона рублей долгов за газ накопили жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долги свердловчан возросли на 12%, сообщает «ГАЗЭКС».
Больше всего должников живут в Западном округе. Это жители Первоуральска, Сысерти, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды. Они задолжали 132,4 миллиона рублей.
Также много задолжавших в Южном округе, в городах Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог и Богданович. Здесь жители задолжали за газ порядка 89 миллионов рублей.
Почти не отстают от них и потребители Горнозаводского округа, проживающие в Нижнем Тагиле и пригороде, Верхней и Нижней Салде, Качканаре и Красноуральске. Они должны газовщикам 71,2 миллиона.
А вот самыми дисциплинированными уральцами стали жители Северного округа, проживающие в Серове, Краснотурьинске, Карпинске, Волчанске и Ивделе. Они должны газовщикам меньше всех - 27,8 миллиона рублей.
Отмечается, что самый злостный неплательщик живет в Сысертском районе. Он задолжал уже 418 тысяч рублей.