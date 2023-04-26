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71,2 миллиона рублей долгов за газ накопили жители Нижнего Тагила

26 апреля 2023, 08:51
Фото: 1MI

318 миллионов рублей долгов за газ накопили жители Свердловской области

Общая задолженности жителей Свердловской области за газ составляет 318 миллионов рублей. Это данные на начало апреля.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долги свердловчан возросли на 12%, сообщает «ГАЗЭКС».

Больше всего должников живут в Западном округе. Это жители Первоуральска, Сысерти, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды. Они задолжали 132,4 миллиона рублей.

Также много задолжавших в Южном округе, в городах Каменск-Уральский, Двуреченск, Сухой Лог и Богданович. Здесь жители задолжали за газ порядка 89 миллионов рублей.

Почти не отстают от них и потребители Горнозаводского округа, проживающие в Нижнем Тагиле и пригороде, Верхней и Нижней Салде, Качканаре и Красноуральске. Они должны газовщикам 71,2 миллиона.

А вот самыми дисциплинированными уральцами стали жители Северного округа, проживающие в Серове, Краснотурьинске, Карпинске, Волчанске и Ивделе. Они должны газовщикам меньше всех - 27,8 миллиона рублей.

Отмечается, что самый злостный неплательщик живет в Сысертском районе. Он задолжал уже 418 тысяч рублей.

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#ГАЗ#Плита#Долги#Газовщики#Происшествия#Свердловская область#Нижний Тагил#Елена Озерова
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