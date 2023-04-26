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Бастрыкин взял на контроль дело о массовых пожарах в Свердловской области

26 апреля 2023, 13:24
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об обстоятельствах масштабных пожаров, произошедших 25 апреля в Свердловской области.

О ходе расследования возбужденных уголовных дел и процессуальных проверок доклад Александру Бастрыкину должен предоставить врио руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. Масштабные пожары нанесли значительный материальный ущерб людям и госучреждениям.

На сегодняшний день по факту пожара в Сосьве возбуждено два уголовных дела. Одно из них за причинение смерти по неосторожности, там погиб один человек. Второе дело расследуется по статье о халатности, которая привела к уничтожению домов и имущества.

Два уголовных дела возбуждены после пожара в 92 домах в Сосьве
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#Александр Бастрыкин#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Евгения Сафина#Пожар#Следственный комитет#Дом#Общество#Свердловская область#Сосьва
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