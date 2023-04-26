Бастрыкин взял на контроль дело о массовых пожарах в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
О ходе расследования возбужденных уголовных дел и процессуальных проверок доклад Александру Бастрыкину должен предоставить врио руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. Масштабные пожары нанесли значительный материальный ущерб людям и госучреждениям.
На сегодняшний день по факту пожара в Сосьве возбуждено два уголовных дела. Одно из них за причинение смерти по неосторожности, там погиб один человек. Второе дело расследуется по статье о халатности, которая привела к уничтожению домов и имущества.