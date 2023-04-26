Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
243 осужденных эвакуировали в различные места, где они получают медицинскую помощь и питание. Часть из них уже переведены в лечебно-исправительное учреждение № 51 в Нижнем Тагиле. Сосьвенское ЛИУ выгорело практически полностью, так как большинство строений на его территории были деревянными.
Пострадавших нет среди осужденных и сотрудников УИС. Проведена эвакуация документов ограниченного пользования и личных дел осужденных, вооружения. Часть осужденных мужчин уже находится в ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле. Они размещены в палатах, им предоставлено горячее питание. Они продолжат лечение. ЛИУ-51 рассчитано на более чем 930 человек. Сейчас в нем содержится 500 осужденных. Места достаточно. Персонал медицинский хорошо подготовлен. Медоборудование и лекарства в наличии, — сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службе ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко.
Кроме того, удалось полностью эвакуировать питомник служебных собак. Сейчас решается вопрос о переводе персонала в другие исправительные учреждения Свердловской области. Сгоревший ЛИУ, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Сосьвеснкий ЛИУ и так планировалось закрыть. Учреждение уже устарело. О его судьбе пока говорить рано, но вряд ли его будут отстраивать снова. Это слишком затратно. Сейчас главное восстановить сгоревшие документы сотрудников и решить вопрос о их переводе. Мест по колониям в регионе хватит всем, — пояснил Александр Левченко.
Также он отметил, что в тушении крупного пожара в поселке были задействованы шесть автоцистерн из исправительных учреждений.
Напомним, пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля. Огонь уничтожил почти 100 зданий. Погорельцам окажут материальную помощь и помогут восстановить документы.