Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил

243 осужденных эвакуировали в различные места, где они получают медицинскую помощь и питание. Часть из них уже переведены в лечебно-исправительное учреждение № 51 в Нижнем Тагиле. Сосьвенское ЛИУ выгорело практически полностью, так как большинство строений на его территории были деревянными.