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Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил

26 апреля 2023, 09:26
Фото: 1MI

Лечебно-исправительное учреждение сгорело в поселке Сосьва

25 апреля в крупном пожаре на территории поселка Сосьва в Свердловской области сгорело лечебно-исправительное учреждение № 23. Часть осужденных уже перевели в ЛИУ-51 Нижнего Тагила.

243 осужденных эвакуировали в различные места, где они получают медицинскую помощь и питание. Часть из них уже переведены в лечебно-исправительное учреждение № 51 в Нижнем Тагиле. Сосьвенское ЛИУ выгорело практически полностью, так как большинство строений на его территории были деревянными.

Пострадавших нет среди осужденных и сотрудников УИС. Проведена эвакуация документов ограниченного пользования и личных дел осужденных, вооружения. Часть осужденных мужчин уже находится в ЛИУ-51 в  Нижнем Тагиле. Они размещены в палатах, им предоставлено горячее питание. Они продолжат лечение. ЛИУ-51 рассчитано на более чем 930 человек. Сейчас в нем содержится 500 осужденных. Места достаточно. Персонал медицинский хорошо подготовлен. Медоборудование и лекарства в наличии, — сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службе ГУФСИН Свердловской области Александр Левченко.
Эвакуация из ЛИУ-23 в поселке СосьваЭвакуация из ЛИУ-23 в поселке Сосьва
Эвакуация из ЛИУ-23 в поселке Сосьва
Фото: TagilCity.ru

Кроме того, удалось полностью эвакуировать питомник служебных собак. Сейчас решается вопрос о переводе персонала в другие исправительные учреждения Свердловской области. Сгоревший ЛИУ, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Сосьвеснкий ЛИУ и так планировалось закрыть. Учреждение уже устарело. О его судьбе пока говорить рано, но вряд ли его будут отстраивать снова. Это слишком затратно. Сейчас главное восстановить сгоревшие документы сотрудников и решить вопрос о их переводе. Мест по колониям в регионе хватит всем, — пояснил Александр Левченко.

Также он отметил, что в тушении крупного пожара в поселке были задействованы шесть автоцистерн из исправительных учреждений.

Напомним, пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля. Огонь уничтожил почти 100 зданий. Погорельцам окажут материальную помощь и помогут восстановить документы.

Погорельцам в Сосьве помогут восстановить документы и окажут материальную помощь
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#Анна Григорьева#Пожар#Колония#Эвакуация#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Эксклюзив#Свердловская область#Нижний Тагил
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