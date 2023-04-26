До 300 тысяч рублей получат семьи погорельцев Сосьвы от властей Свердловской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков прибыл на место инцидента для организации процесса оказания необходимой помощи. В случае утраты жилья, выплаты могут составлять до 100 тысяч рублей на человека и до 300 тысяч рублей на семью. Органы прокуратуры организовали проверочные, надзорные мероприятия.
Жители поселка, нуждающиеся в помощи и консультации, могут обращаться по следующим номерам телефона:
— 8(343) 859-81-12 — Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО;
— 8-902-267-88-83 — Колесниченко Юрий Григорьевич, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа.
МЧС России задействовало 142 человек и 30 единиц техники для ликвидации пожара. На данный момент происходит работа по доставке воды, восстановлению электроснабжения и прочих услуг, а также прорабатывается вариант размещения детей в лагерях на летнее время.