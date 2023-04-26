До 300 тысяч рублей получат семьи погорельцев Сосьвы от властей Свердловской области

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков прибыл на место инцидента для организации процесса оказания необходимой помощи. В случае утраты жилья, выплаты могут составлять до 100 тысяч рублей на человека и до 300 тысяч рублей на семью. Органы прокуратуры организовали проверочные, надзорные мероприятия.