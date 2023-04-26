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До 300 тысяч рублей получат семьи погорельцев Сосьвы от властей Свердловской области

26 апреля 2023, 10:58
Фото: TagilCity.ru
В результате крупного пожара в поселке Сосьва были открыты «горячие линии» и центр помощи для жителей, потерявших дома и имущество.

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков прибыл на место инцидента для организации процесса оказания необходимой помощи. В случае утраты жилья, выплаты могут составлять до 100 тысяч рублей на человека и до 300 тысяч рублей на семью. Органы прокуратуры организовали проверочные, надзорные мероприятия.

Жители поселка, нуждающиеся в помощи и консультации, могут обращаться по следующим номерам телефона:

— 8(343) 859-81-12 — Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО;
— 8-902-267-88-83 — Колесниченко Юрий Григорьевич, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа.

МЧС России задействовало 142 человек и 30 единиц техники для ликвидации пожара. На данный момент происходит работа по доставке воды, восстановлению электроснабжения и прочих услуг, а также прорабатывается вариант размещения детей в лагерях на летнее время.

Человек погиб при массовом пожаре в 92 зданиях в Сосьве Свердловской области
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#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Происшествия#Пожар#Помощь#Гуманитарная помощь#Материальная помощь#Погорельцы#Свердловская область#Алексей Шмыков
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