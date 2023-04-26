Пожар уничтожил более 130 домов в Свердловской области. Пока известно о двух погибших в поселке Сосьва – труп мужчины нашли в жилом доме в ночь с 25 на 26 апреля, а женщины – в другом доме вечером 26 апреля. Все погорельцы находятся в пунктах временного размещения, возбуждены два уголовных дела. О ситуации доложили Владимиру Путину.