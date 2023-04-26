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Два человека погибли в масштабном пожаре в Сосьве, а Тагил накрыли выбросы

26 апреля 2023, 15:47
Фото: 1MI
Два человека погибли в масштабном пожаре в Сосьве, а Нижний Тагил накрыли выбросы вредных веществ. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 26 апреля.

Пожар уничтожил более 130 домов в Свердловской области. Пока известно о двух погибших в поселке Сосьва – труп мужчины нашли в жилом доме в ночь с 25 на 26 апреля, а женщины – в другом доме вечером 26 апреля. Все погорельцы находятся в пунктах временного размещения, возбуждены два уголовных дела. О ситуации доложили Владимиру Путину.

Проводится проверка после уничтожения пожарами 130 домов в Свердловской области
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TagilCity.ru вновь вошел в десятку самых цитируемых изданий в Свердловской области, заняв 7 место и 50,23 балла цитируемости. Это единственное СМИ из Нижнего Тагила, вошедшее в рейтинг.

TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
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С утра 26 апреля серый дым из выбросов двигался в сторону Северного поселка и Тагилстроя, а прибор TagilCity.ru зафиксировал превышение ПДК вредного вещества - диоксида азота.

Север Нижнего Тагила накрыло смогом: в городе превышения ПДК диоксида азота
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Крупный пожар в поселке Висим под Нижним Тагилом полностью уничтожил семь домов. Еще один дом сгорел частично. Общая площадь пожаров там составила 650 квадратных метров.

Восемь домов сгорели в поселке Висим под Нижним Тагилом во время пожара 25 апреля
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Известен подрядчик, который отремонтирует часть магистрального водопровода на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. На работы планируется потратить на 5 миллионов меньше, чем сообщалось изначально.

Капремонт водопровода на Вагонке в Нижнем Тагиле обойдется дешевле на 5 млн
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