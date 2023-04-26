Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Пожар уничтожил более 130 домов в Свердловской области. Пока известно о двух погибших в поселке Сосьва – труп мужчины нашли в жилом доме в ночь с 25 на 26 апреля, а женщины – в другом доме вечером 26 апреля. Все погорельцы находятся в пунктах временного размещения, возбуждены два уголовных дела. О ситуации доложили Владимиру Путину.
TagilCity.ru вновь вошел в десятку самых цитируемых изданий в Свердловской области, заняв 7 место и 50,23 балла цитируемости. Это единственное СМИ из Нижнего Тагила, вошедшее в рейтинг.
С утра 26 апреля серый дым из выбросов двигался в сторону Северного поселка и Тагилстроя, а прибор TagilCity.ru зафиксировал превышение ПДК вредного вещества - диоксида азота.
Крупный пожар в поселке Висим под Нижним Тагилом полностью уничтожил семь домов. Еще один дом сгорел частично. Общая площадь пожаров там составила 650 квадратных метров.
Известен подрядчик, который отремонтирует часть магистрального водопровода на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. На работы планируется потратить на 5 миллионов меньше, чем сообщалось изначально.