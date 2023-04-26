Евгений Куйвашев доложит Владимиру Путину о крупных пожарах в Сосьве

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о ситуации ему уже доложили, пишет Ура.ру.
Также известно, что перед президентом предстоит выступить губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, сообщается telegram-канале RIA_Kremlinpool.
Известно, что Куйвашев будет рассказывать о том, Какая помощь в регионе оказывается погорельцам. Совещание состоится 2 мая.
Ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев экстренно вылетел из Узбекистана в Сосьву. В Узбекистан он приехал для рабочей встрече, однако экстренно изменил свои планы.
Пожар в поселке Сосьва продолжался весь день 25 апреля. Пламя перекинулось на ЛИУ-23 ФСИН и лечебное учреждение, а также множество жилых домов. Известно о 92 сгоревших сооружениях.