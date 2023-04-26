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Евгений Куйвашев доложит Владимиру Путину о крупных пожарах в Сосьве

26 апреля 2023, 15:17
Фото: 1MI

Путину доложили о крупных пожарах в Сосьве

Президент РФ Владимир Путин уже в курсе масштабных пожаров, которые произошли в Сосьве в Свердловской области. Там сгорело более 90 домов.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о ситуации ему уже доложили, пишет Ура.ру.

Также известно, что перед президентом предстоит выступить губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, сообщается telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Известно, что Куйвашев будет рассказывать о том, Какая помощь в регионе оказывается погорельцам. Совещание состоится 2 мая.

Ранее сообщалось, что Евгений Куйвашев экстренно вылетел из Узбекистана в Сосьву. В Узбекистан он приехал для рабочей встрече, однако экстренно изменил свои планы.

Пожар в поселке Сосьва продолжался весь день 25 апреля. Пламя перекинулось на ЛИУ-23 ФСИН и лечебное учреждение, а также множество жилых домов. Известно о 92 сгоревших сооружениях.

Электроснабжение большей части поселка Сосьва восстановлено
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#Елена Озерова#Пожар#Владимир Путин#Сосьва#Дклад#Губернатор#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область
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