Из-за массовых пожаров в Свердловской области введен режим повышенной готовности

Режим будет действовать с 26 апреля и распространяться на органы управления и силы областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министерство общественной безопасности поручено быть готовым к привлечению пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований для тушения лесных пожаров, а ГУ МЧС по Свердловской области должно обеспечить готовность федеральных подразделений противопожарной службы.