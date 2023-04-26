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Из-за массовых пожаров в Свердловской области введен режим повышенной готовности

26 апреля 2023, 09:00
Фото: 1MI
В связи с пожарами в населенных пунктах Свердловской области, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности.

Режим будет действовать с 26 апреля и распространяться на органы управления и силы областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министерство общественной безопасности поручено быть готовым к привлечению пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований для тушения лесных пожаров, а ГУ МЧС по Свердловской области должно обеспечить готовность федеральных подразделений противопожарной службы.

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За сутки в Свердловской области полыхали несколько массовых пожаров: в Сосьве сгорели 92 здания, в Висиме сгорели не менее восьми домов. Общая площадь горения с 25 на 26 апреля составила свыше 10 тысяч квадратных метров. Спасатели смогли защитить от пожаров 1200 жилых домов Таежном и Сосьве.

В результате пожаров огнем были уничтожены: 178 строений, в том числе 134 жилых дома, 32 не жилых дома, 8 дачных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, кровля одного многоквартирного жилого дома, — сообщают в МЧС по Свердловской области.
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