Из-за массовых пожаров в Свердловской области введен режим повышенной готовности

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Режим будет действовать с 26 апреля и распространяться на органы управления и силы областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министерство общественной безопасности поручено быть готовым к привлечению пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований для тушения лесных пожаров, а ГУ МЧС по Свердловской области должно обеспечить готовность федеральных подразделений противопожарной службы.
За сутки в Свердловской области полыхали несколько массовых пожаров: в Сосьве сгорели 92 здания, в Висиме сгорели не менее восьми домов. Общая площадь горения с 25 на 26 апреля составила свыше 10 тысяч квадратных метров. Спасатели смогли защитить от пожаров 1200 жилых домов Таежном и Сосьве.
В результате пожаров огнем были уничтожены: 178 строений, в том числе 134 жилых дома, 32 не жилых дома, 8 дачных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, кровля одного многоквартирного жилого дома, — сообщают в МЧС по Свердловской области.