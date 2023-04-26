К акции «Георгиевская ленточка» присоединился Нижний Тагил

В тот промежуток с 17.00 на Театральной площади, мемориальном комплексе «Площадь Славы», у ТЦ «КИТ», монумента памяти горнякам и у дома № 20 на улице Металлургов добровольцы раздадут горожанам георгиевские ленты. Об этом рассказали в местной администрации.