TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Изображение материала

К акции «Георгиевская ленточка» присоединился Нижний Тагил

26 апреля 2023, 08:24
Фото: 1MI
Нижний Тагил поучаствует во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Она пройдет с 3 по 5 мая.

В тот промежуток с 17.00 на Театральной площади, мемориальном комплексе «Площадь Славы», у ТЦ «КИТ», монумента памяти горнякам и у дома № 20 на улице Металлургов добровольцы раздадут горожанам георгиевские ленты. Об этом рассказали в местной администрации.

Всего планируется раздача свыше шести тысяч лент. Волонтеры будут раздавать их жителям города, проходящим в самых людных местах.

Отмечается, что акция проходит в стране с 2005 года. Каждый год жители разных городов России могут бесплатно получить георгиевскую ленту на улице их рук волонтеров.

Эту ленту в России, а также в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья накануне Дня Победы используют как символ памяти о тех собыиях.

Губернаторы присоединились к акции по выдаче паспортов «Мы - граждане России!»
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Акция#Волонтеры#Георгиевская ленточка#Общество
Подпишитесь
Восемь домов сгорели в поселке Висим под Нижним Тагилом во время пожара 25 апреля
Сегодня, 05:51
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 26 апреля
Сегодня, 06:41
TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
Сегодня, 05:19
Убивший жену житель Нижнего Тагила Сергей Какшин погиб на СВО
Вчера, 04:44
Человек погиб при массовом пожаре в 92 зданиях в Сосьве Свердловской области
Сегодня, 04:20
Вкусная работа: есть пельмени и получать зарплату предложили на птицефабрике на Урале
Сегодня, 08:40