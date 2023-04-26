К акции «Георгиевская ленточка» присоединился Нижний Тагил

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В тот промежуток с 17.00 на Театральной площади, мемориальном комплексе «Площадь Славы», у ТЦ «КИТ», монумента памяти горнякам и у дома № 20 на улице Металлургов добровольцы раздадут горожанам георгиевские ленты. Об этом рассказали в местной администрации.
Всего планируется раздача свыше шести тысяч лент. Волонтеры будут раздавать их жителям города, проходящим в самых людных местах.
Отмечается, что акция проходит в стране с 2005 года. Каждый год жители разных городов России могут бесплатно получить георгиевскую ленту на улице их рук волонтеров.
Эту ленту в России, а также в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья накануне Дня Победы используют как символ памяти о тех собыиях.