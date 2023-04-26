Мотоцикл загорелся: человек погиб в ДТП с автобусом в Свердловской области

В результате данной аварии мужчина 1987 года рождения, житель города Камышлова, погиб на месте ДТП до того как на место происшествия успели прибыть медики. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами различной тяжести в медицинское учреждение. Зафиксировано, что в момент происшествия в автобусе находились три пассажира, они не пострадали.