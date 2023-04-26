Мотоцикл загорелся: человек погиб в ДТП с автобусом в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Согласно предварительным данным, водитель рейсового автобуса «ПАЗ», следующего по маршруту №109 «Богданович — Кунарское», при осуществлении поворота налево, не уступил преимущество и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», двигающимся встречной полосой движения. После полученного удара мотоцикл загорелся.
В результате данной аварии мужчина 1987 года рождения, житель города Камышлова, погиб на месте ДТП до того как на место происшествия успели прибыть медики. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами различной тяжести в медицинское учреждение. Зафиксировано, что в момент происшествия в автобусе находились три пассажира, они не пострадали.
Движение транспорта в районе места аварии было временно ограничено, а специалисты от Госавтоинспекции регулировали поток. В настоящее время движение транспорта в обоих направлениях осуществляется без каких-либо ограничений. По данному факту ДТП проводится соответствующая проверка местными органами правопорядка.
Представители Госавтоинспекции подчеркивают необходимость того, чтобы участники дорожного движения, осуществляющие различные маневры, посвящали этому свою максимальную внимательность и уступали дорогу встречным транспортным средствам. При этом достигнуть такой бдительности помогут сохранение концентрации и отсутствие отвлекающем факторов при управлении автомобилем.