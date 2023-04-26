Обнаружен обгоревший труп женщины в Сосьве

Напомним, 25 апреля 2023 года в поселке Сосьва вспыхнул массовый пожар, в результате которого пострадало более сотни построений. Ранее был обнаружен один погибший. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и некоторых других городах Свердловской области сейчас ведется набор необходимых вещей для пострадавших.