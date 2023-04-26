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Обнаружен обгоревший труп женщины в Сосьве

26 апреля 2023, 16:36
Фото: 1MI
Обгоревшее тело женщины было найдено во время поисковых мероприятий. Погибшего человека обнаружили в жилом доме на улице Ленина в Сосьве вечером 26 апреля 2023 года.

По предварительной версии, погибла пожилая женщина, считавшаяся пропавшей некоторое время после случившегося пожара в доме, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Временно исполняющий обязанности главы регионального СК Анатолий Надбитов выехал на место происшествия. По его указанию возбужденные уголовные дела по причинению смерти по неосторожности и по ненадлежащему исполнению служебных обязанностей должностным лицом были переданы в производство отделом по расследованию особо важных дел.

С помощью криминалистической техники ведется осмотр места происшествия, идет расспрос очевидцев и пострадавших, изучается документация по обеспечению пожарной безопасности. Также было назначено проведение необходимых экспертиз.

Напомним, 25 апреля 2023 года в поселке Сосьва вспыхнул массовый пожар, в результате которого пострадало более сотни построений. Ранее был обнаружен один погибший. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и некоторых других городах Свердловской области сейчас ведется набор необходимых вещей для пострадавших.

Электроснабжение большей части поселка Сосьва восстановлено
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