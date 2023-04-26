Обнаружен обгоревший труп женщины в Сосьве

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По предварительной версии, погибла пожилая женщина, считавшаяся пропавшей некоторое время после случившегося пожара в доме, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Временно исполняющий обязанности главы регионального СК Анатолий Надбитов выехал на место происшествия. По его указанию возбужденные уголовные дела по причинению смерти по неосторожности и по ненадлежащему исполнению служебных обязанностей должностным лицом были переданы в производство отделом по расследованию особо важных дел.
С помощью криминалистической техники ведется осмотр места происшествия, идет расспрос очевидцев и пострадавших, изучается документация по обеспечению пожарной безопасности. Также было назначено проведение необходимых экспертиз.
Напомним, 25 апреля 2023 года в поселке Сосьва вспыхнул массовый пожар, в результате которого пострадало более сотни построений. Ранее был обнаружен один погибший. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и некоторых других городах Свердловской области сейчас ведется набор необходимых вещей для пострадавших.