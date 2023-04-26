Опрос: Большинство жителей РФ останется дома или отправится на дачу на майские

Из респондентов 52% заявили о намерении остаться дома, а еще 19% выразили желание поехать за город. Только 4% опрошенных собираются отправиться в путешествие, а 10% планируют работать в начале мая. Другие варианты времяпровождения были выбраны 3% (природа), 2% (зарубежные поездки) и 1% (гостевые визиты). В опросе приняли участие 1600 человек , пишет 360tv.ru.