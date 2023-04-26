Осужденные из Сосьвы переехали в ИК Нижнего Тагила и Краснотурьинска

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
25 апреля огонь уничтожил ЛИУ-23 ГУФСИН России по Свердловской области. Осужденных вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Перевезли их в ЛИУ-51 в Нижний Тагил. С ними работали психологи.
Также в ГУФСИН рассказали, как разместили осужденных женщин, которых эвакуировали из Сосьвы из-за пожаров. Они находятся в колонии ИК-16 в Краснотурьинске и в ИК-6 в Нижнем Тагиле. Сюда женщины прибыли 26 апреля. В Сосьве они проходили лечение.
Осужденных в ИК-16 разместили на втором этаже в здании, где есть все необходимое: туалет, душ, вода. Всех их накормили, дали спальные места и средства гигиены. А майор внутренней службы Е. Вараксина оказана женщинам психологическую помощь. Всем, кому было необходимо, оказали медпомощь и выдали одежду.
Отмечается, что также часть осужденных отвезли в ЛИУ-51 в Нижний Тагил
примерно в 3 часа ночи 26 апреля. Они разместились в помещения отрядов, а также туберкулезно – легочные отделения.
Им разрешили поговорить по телефону с родственниками, накормили и дали чистую одежду. Поимо этого, им оказали психологическую поддержку.
Лимит наполняемости спецконтингента здесь рассчитан на 933 человека. Сейчас здесь находится 533 осужденных.