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Осужденные из Сосьвы переехали в ИК Нижнего Тагила и Краснотурьинска

26 апреля 2023, 15:34
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
С осужденными ЛИУ-23 из Сосьвы работают на новом месте лечения. Им оказывают психологическую помощь и оценивают их состояние как удовлетворительное.

25 апреля огонь уничтожил ЛИУ-23 ГУФСИН России по Свердловской области. Осужденных вовремя эвакуировали, поэтому никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Перевезли их в ЛИУ-51 в Нижний Тагил. С ними работали психологи.

Также в ГУФСИН рассказали, как разместили осужденных женщин, которых эвакуировали из Сосьвы из-за пожаров. Они находятся в колонии ИК-16 в Краснотурьинске и в ИК-6 в Нижнем Тагиле. Сюда женщины прибыли 26 апреля. В Сосьве они проходили лечение.

Осужденных в ИК-16 разместили на втором этаже в здании, где есть все необходимое: туалет, душ, вода. Всех их накормили, дали спальные места и средства гигиены. А майор внутренней службы Е. Вараксина оказана женщинам психологическую помощь. Всем, кому было необходимо, оказали медпомощь и выдали одежду.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Отмечается, что также часть осужденных отвезли в ЛИУ-51 в Нижний Тагил
примерно в 3 часа ночи 26 апреля. Они разместились в помещения отрядов, а также туберкулезно – легочные отделения.

Им разрешили поговорить по телефону с родственниками, накормили и дали чистую одежду. Поимо этого, им оказали психологическую поддержку.

Лимит наполняемости спецконтингента здесь рассчитан на 933 человека. Сейчас здесь находится 533 осужденных.

Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил
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#ИК#Осужденные#Сосьва#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Елена Озерова
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Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил
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