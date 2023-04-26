Осужденные из Сосьвы переехали в ИК Нижнего Тагила и Краснотурьинска

Осужденных в ИК-16 разместили на втором этаже в здании, где есть все необходимое: туалет, душ, вода. Всех их накормили, дали спальные места и средства гигиены. А майор внутренней службы Е. Вараксина оказана женщинам психологическую помощь. Всем, кому было необходимо, оказали медпомощь и выдали одежду.