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Память чернобыльцев почтили жители Нижнего Тагила

26 апреля 2023, 13:59
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле жители почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии. Мероприятие было посвящено 37-й годовщине техногенной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

В памятной встрече поучаствовать в том числе заместитель мэра Нижнего Тагила Валерий Суров, а также сами ликвидаторы аварии и их родственники, и школьники, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Мероприятие прошло в сквере ДК «Юбилейный», где находится памятный камень. Гости возложили цветы и почтили память чернобыльцев минутой молчания.

37 лет назад, когда случилась эта трагедия, ни один из призванных 474 жителей города не отказался выполнить долг по спасению людей от радиоактивной опасности, - сказал Валерий Суров.

Председатель Нижнетагильской местной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Юрий Кокушкин отметил, что ежегодно ликвидаторов становится меньше, но память о них не стираема.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Памятник Чернобыльцам#Память#Годовщина#Общество
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