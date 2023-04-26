Память чернобыльцев почтили жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В памятной встрече поучаствовать в том числе заместитель мэра Нижнего Тагила Валерий Суров, а также сами ликвидаторы аварии и их родственники, и школьники, сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятие прошло в сквере ДК «Юбилейный», где находится памятный камень. Гости возложили цветы и почтили память чернобыльцев минутой молчания.
37 лет назад, когда случилась эта трагедия, ни один из призванных 474 жителей города не отказался выполнить долг по спасению людей от радиоактивной опасности, - сказал Валерий Суров.
Председатель Нижнетагильской местной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Юрий Кокушкин отметил, что ежегодно ликвидаторов становится меньше, но память о них не стираема.