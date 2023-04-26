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Площадь пожаров в Свердловской области выросла в 90 раз

26 апреля 2023, 13:45
Фото: 1MI
За прошедшие сутки в 90 раз выросла площадь пожаров на территории Свердловской области.

За сутки в регионе действовало шесть крупных техногенных пожаров. Было уничтожено сотни домов, а также множество гектаров леса, сообщает «Авиалесоохрана».

26 апреля в регионе продолжали полыхать девять пожаров общей площадью 361 га. За сутки до этого был всего один пожар на 4 га. В настоящий момент регион второй в России по числе площади горения.

По информации регионального МЧС, за сутки в Свердловской области было зафиксировано шесть крупных техногенных пожаров. Спасти от пламени удалось более 1200 домов в Том и Сосьве. Тем не менее пламя успело уничтожить 178 строений: 134 жилых дома, 32 нежилых дома, 8 дач, 2 хозяйственные постройки, магазин и кровлю. Сгорел один человек.

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#Елена Озерова#Пожар#Свердловская область#Пламя#Дома#Спасатели#Площадь пожаров#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года
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