Площадь пожаров в Свердловской области выросла в 90 раз

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:47
За сутки в регионе действовало шесть крупных техногенных пожаров. Было уничтожено сотни домов, а также множество гектаров леса, сообщает «Авиалесоохрана».
26 апреля в регионе продолжали полыхать девять пожаров общей площадью 361 га. За сутки до этого был всего один пожар на 4 га. В настоящий момент регион второй в России по числе площади горения.
По информации регионального МЧС, за сутки в Свердловской области было зафиксировано шесть крупных техногенных пожаров. Спасти от пламени удалось более 1200 домов в Том и Сосьве. Тем не менее пламя успело уничтожить 178 строений: 134 жилых дома, 32 нежилых дома, 8 дач, 2 хозяйственные постройки, магазин и кровлю. Сгорел один человек.