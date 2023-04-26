Площадь пожаров в Свердловской области выросла в 90 раз

По информации регионального МЧС, за сутки в Свердловской области было зафиксировано шесть крупных техногенных пожаров. Спасти от пламени удалось более 1200 домов в Том и Сосьве. Тем не менее пламя успело уничтожить 178 строений: 134 жилых дома, 32 нежилых дома, 8 дач, 2 хозяйственные постройки, магазин и кровлю. Сгорел один человек.