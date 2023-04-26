Погорельцам в Сосьве помогут восстановить документы и окажут материальную помощь

Главной задачей всех задействованных ведомств является помощь тем, кто лишился своих домов, включая переселение и восстановление документов и банковских карт. Каждая семья должна подать заявку на помощь, которая будет рассматриваться индивидуально, а выплаты будут осуществлены в первую очередь.