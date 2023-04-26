Погорельцам в Сосьве помогут восстановить документы и окажут материальную помощь

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Главной задачей всех задействованных ведомств является помощь тем, кто лишился своих домов, включая переселение и восстановление документов и банковских карт. Каждая семья должна подать заявку на помощь, которая будет рассматриваться индивидуально, а выплаты будут осуществлены в первую очередь.
Среди посетивших Сосьву 26 апреля — первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, который по поручению Евгения Куйвашева приехал к погорельцам.
Первоочередной список жителей Сосьвы, чьи дома и имущество пострадали при пожаре, составлен. Сейчас ведётся запись тех, кто здесь не был по тем или иным причинам зарегистрирован, но проживал. Ключевая задача сегодня — оперативно провести выплаты, которые возможно, разобраться с восстановлением документов и банковских карт, — сказал Алексей Шмыков.
Жители, столкнувшиеся с различными заболеваниями, будут эвакуированы в ближайшие медучреждения, чтобы избежать опасности для их здоровья от задымления, вызванного пожаром.
Ведущие чиновники посетили место происшествия, где выражали свои соболезнования жителям. Будут приняты меры по определению ущерба, причиненного каждому зданию, и будут внесены соответствующие выплаты. Решения также будут приняты по строительству и восстановлению домовладений.
Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев отметил, что правоохранители и следователи уже устанавливают виновника такого крупного пожара:
Мы искренне разделяем ваше горе и переживаем не меньше, чем вы. У нас таких пожаров на территории области ещё не было. Уверен, что следственные органы и правоохранительные ведомства найдут причину и виновный в этом пожаре будет привлечен к ответственности.
Также в регионе созданы пункты сбора помощи погорельцам — люди несут вещи, медикаменты и деньги в помощь пострадавшим от огня. Всего огонь охватил 92 строения, большая часть из них — жилые дома.