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Появились подробности об убитом медбрате во время вызова в Березовском

26 апреля 2023, 17:21
Фото: 1MI
Стали известны подробности о 28-летнем медбрате, который был убит пьяным рецидивистом во время вызова. Убийство произошло в Березовском 25 апреля 2023 года.

У погибшего медработника остались жена и двое детей. По словам коллеги, молодой человек был ответственным работником, хорошим человеком и очень любил свою семью, пишет Е1.

Кроме того, у медика имелись грамоты и благодарности с места его службы. В настоящее время сослуживцы погибшего собирают деньги для оказания помощи его семье.

Напомним, вечером 25 апреля 2023 года поступил вызов в скорую помощь. Открывший дверь квартиры пьяный мужчина сразу ударил медбрата ножом в сердце. Погибший самостоятельно дошел до машины скорой помощи. Его доставили в больницу, но вскоре молодой человек скончался от кровопотери.

У убийцы уже имеется судимость за две кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Медик#Скорая помощь#Происшествия#Криминал#Свердловская область#Березовский
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