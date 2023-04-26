Появились подробности об убитом медбрате во время вызова в Березовском

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
У погибшего медработника остались жена и двое детей. По словам коллеги, молодой человек был ответственным работником, хорошим человеком и очень любил свою семью, пишет Е1.
Кроме того, у медика имелись грамоты и благодарности с места его службы. В настоящее время сослуживцы погибшего собирают деньги для оказания помощи его семье.
Напомним, вечером 25 апреля 2023 года поступил вызов в скорую помощь. Открывший дверь квартиры пьяный мужчина сразу ударил медбрата ножом в сердце. Погибший самостоятельно дошел до машины скорой помощи. Его доставили в больницу, но вскоре молодой человек скончался от кровопотери.
У убийцы уже имеется судимость за две кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.