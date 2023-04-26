Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Некоторые домовладельцы по своей инициативе проверяют воду: кто-то просто подозревает, что вода из скважины не очень полезная, кто-то делает это для понимания того, какие фильтры использовать, кто-то для собственного спокойствия.
Из заключения от 31 августа 2022 года, которое есть в распоряжении редакции, следует что вода не соответствовала требованиям СанПиН по показателю марганца — он превышал величину допустимого уровня в 15,5 раз. Нитраты также присутствовали на момент проверки, но не превышали показатель, а аммиак незначительно превышал ПДК.
Причинами появления этих химических элементов в воде могут стать попадание в воду продуктов разложения животных, результат распада живых организмов, а также сельскохозяйственные удобрения из почвы, попавшие в талую воду.
Это все связано с органикой. Я не могу на 100% заявлять, что это навоз виноват. Следить за изменениями химического состава необходимо в ретроспективе и в перспективе, — уверен общественник Андрей Гебень.
TagilCity.ru запросит у мэрии Горноуральского городского округа информацию о муниципальной скважине на Усолке, а в дальнейшем обратится в Роспотребнадзор за информацией о проводимых на скважине экспертизах.
Если скважина стабильна, и в ней ничего не меняется, значит наши предположения не верны. Если меняется положение по органике, растут показатели, это значит идет накопление, тогда можно заявлять про достоверность пагубного влияния предположительно агрокомплекса. Пока мы не поймаем, что машина г**** сливает прям в скважины, до тех пор все будет предположением. Факт прямого загрязнения мы никогда не увидим, можно отследить только взаимосвязь, — пояснил активист Горноуральского.
Как стало известно TagilCity.ru, раньше совхоз «Горноуральский» вел производство в соответствии с требованиями.
Все какашки агрокомплекса не лились на поля, они лились на западные системы очистных сооружений. В совхозе стояла центрифуга, которая отделяла жидкую фракцию от твердой, вывозила в иловые карты практически твердую фракцию — торфокомпост годового хранения. Огромный объем уходил именно на западные системы очистных сооружений. Вонь была, но на поля вывозили перегной. А сейчас нет площади хранения.
В процессе банкротства предприятия и переходе к другой форме собственности был выведен из строя один из ключевых объектов — напорный канализационный коллектор диаметром 400 мм, который шел до западных очистных сооружений. Чугунные трубы были проданы на металлолом в процессе конкурсного производства.
Помимо этого, по словам активиста, тот факт, что агрокомплекс сам контролирует очищение, является абсурдным: для отчетности они могут брать подготовленные пробы, но основную массу увозить на поля.
Однако проверка природоохранной прокуратуры, проведенная 3 апреля, нарушений в деятельности агрокомплекса не выявила. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.
Проверка закончена, нарушений не выявлено, факты излива из отстойников и/или нарушения технологии внесения удобрения не подтвердились, — сообщил руководитель надзорного ведомства.
Напомним, в тот день помощник природоохранного прокурора Виктория Петухова и представитель Россельхознадзора исследовали территорию свинокомплекса, а также поля, на которые предположительно вывозят жидкую фракцию навоза.
В начале апреля представители ведомства, проведя несколько десятков минут в полях, не стали брать образцы почвы, сославшись на то, что земля еще не оттаяла. По мнению общественников, плюсовая температура сейчас позволяет брать пробы, однако планов по этому поводу в природоохранной прокуратуре в беседе с редакцией TagilCity.ru не озвучили.