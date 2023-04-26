Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду

В начале апреля представители ведомства, проведя несколько десятков минут в полях, не стали брать образцы почвы, сославшись на то, что земля еще не оттаяла. По мнению общественников, плюсовая температура сейчас позволяет брать пробы, однако планов по этому поводу в природоохранной прокуратуре в беседе с редакцией TagilCity.ru не озвучили.