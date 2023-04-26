Пригородная прокуратура проводит проверку после пожара в Висиме под Нижним Тагилом

Также в прокуратуре организован прием граждан, у которых в результате возгорания в Висиме пострадало имущество. Обратиться можно на телефон горячей линии по номеру 8 (3435) 41-79-47 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также пострадавшие могут принести заявление лично в прокуратуру Пригородного района на улице Карла Маркса, 3А.