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Пригородная прокуратура проводит проверку после пожара в Висиме под Нижним Тагилом

26 апреля 2023, 12:18
Фото: TagilCity.ru
После пожара, который произошел 25 апреля в поселке Висим под Нижним Тагилом, сотрудники пригородной прокуратуры начали проверку.

На место происшествия выезжал прокурор Пригородного района Владимир Березин. Сотрудники ведомства проверят соблюдение законодательства по противопожарному режиму и деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров. Огонь уничтожил восемь домов, один из них сгорел частично.

Восемь домов сгорели в поселке Висим под Нижним Тагилом во время пожара 25 апреля
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Также в прокуратуре организован прием граждан, у которых в результате возгорания в Висиме пострадало имущество. Обратиться можно на телефон горячей линии по номеру 8 (3435) 41-79-47 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также пострадавшие могут принести заявление лично в прокуратуру Пригородного района на улице Карла Маркса, 3А.

По всем поступившим обращениям будет организована проверка. А в случае выявления нарушений приняты меры реагирования.

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#Нижний Тагил#Пожар#Прокуратура#Общество#Проверка#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Евгения Сафина
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