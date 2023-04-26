TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Изображение материала

Пропавшие в Екатеринбурге братья 11 и 14 лет найдены живыми

26 апреля 2023, 14:44
Фото: 1MI
Братья 11 и 14 лет из Екатеринбурга, плохо говорящие по-русски, найдены живыми. Они пропали 25 апреля 2023 года.

Накануне мальчики ушли из дома гулять и не вернулись. Поиски пропавших вели волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.

Утром 26 апреля выяснилось, что оба школьника ночевали у одной из родственниц и не знали, что родители начали их поиски и обратились в полицию и в поисковый отряд. Об этом сообщила сама родственница, позвонившая отцу. Оба мальчика в порядке.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку и устанавливают обстоятельства отсутствия детей, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, 21 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик с котом. 22 апреля ребенок был найден. По словам родителей, он уже не первый раз уходил из дома. Полицейские выясняют обстоятельства исчезновения мальчика.

Пропавший в Екатеринбурге мальчик с котом найден
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге почти две недели разыскивают пропавшего 51-летнего мужчинуПропавшую в Екатеринбурге женщину ищут и в других регионахПропавшую прошлой осенью пенсионерку вновь ищут в лесах под Новоасбестом
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Пропажа#Братья#Найдены#Поисковый отряд#Полиция#Поиски#Лиза Алерт#Общество
Подпишитесь
Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил
Сегодня, 09:26
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 26 апреля
Сегодня, 06:41
TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
Сегодня, 05:19
Из-за массовых пожаров в Свердловской области введен режим повышенной готовности
Сегодня, 09:00
Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду
Сегодня, 11:46
Вкусная работа: есть пельмени и получать зарплату предложили на птицефабрике на Урале
Сегодня, 08:40