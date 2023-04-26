Пропавшие в Екатеринбурге братья 11 и 14 лет найдены живыми

Утром 26 апреля выяснилось, что оба школьника ночевали у одной из родственниц и не знали, что родители начали их поиски и обратились в полицию и в поисковый отряд. Об этом сообщила сама родственница, позвонившая отцу. Оба мальчика в порядке.