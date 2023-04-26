Пропавшие в Екатеринбурге братья 11 и 14 лет найдены живыми

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:44
Накануне мальчики ушли из дома гулять и не вернулись. Поиски пропавших вели волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции.
Утром 26 апреля выяснилось, что оба школьника ночевали у одной из родственниц и не знали, что родители начали их поиски и обратились в полицию и в поисковый отряд. Об этом сообщила сама родственница, позвонившая отцу. Оба мальчика в порядке.
Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку и устанавливают обстоятельства отсутствия детей, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Напомним, 21 апреля 2023 года в Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик с котом. 22 апреля ребенок был найден. По словам родителей, он уже не первый раз уходил из дома. Полицейские выясняют обстоятельства исчезновения мальчика.