Проводится проверка после уничтожения пожарами 130 домов в Свердловской области

Также после произошедшего регион посетил замминистра МЧС России Илья Денисов. Оперативная группа, которую он возглавляет, приехала для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим.



Сейчас в селах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы. Спасатели продолжают бороться. Этим занимаются более 380 спасателей.

