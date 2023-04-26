Проводится проверка после уничтожения пожарами 130 домов в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Всего было уничтожено 130 жилых домов, более 30 нежилых строений, некоторые склады, сообщает региональный Следственный комитет.
После этого были организованы проверки. Отмечается, что большее количество домов (90) сгорело Сосьвинском городском округе. Также оказалось повреждено имущество местного учреждения системы ФСИН.
Возбуждено два уголовных дела — по факту возможной халатности должностных лиц и по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, чье тело было найдено в одном из сгоревших домов.
Также после произошедшего регион посетил замминистра МЧС России Илья Денисов. Оперативная группа, которую он возглавляет, приехала для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим.
Сейчас в селах Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы. Спасатели продолжают бороться. Этим занимаются более 380 спасателей.