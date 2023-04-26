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Ремонт проспекта Мира начали рабочие в Нижнем Тагиле

26 апреля 2023, 12:36
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле строители приступили к ремонту дорожного полотна на проспекте Мира. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего по нацпроекту БКД на проспекте Мира будет обновлена дорога площадью 37 тысяч квадратных метров. Начали работу строители с трамвайных путей. Старое полотно между рельсами демонтируют, а вместо него положат специальную плитку.

К реконструкции тротуаров и самой дороги от улицы Циолковского до проспекта Ленина подрядчик ООО «УБТ-Сервис» приступит после того, как ресурсоснабжающие организации проведут работы на коммуникациях, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Демонтаж старого бортового камня и асфальта начнется после майских праздников, потому что на проспекте Мира будут проводиться мероприятия ко Дню Победы.

Второй участок проспекта Мира между улицами Победы и Циолковского будет ремонтировать ООО «Аэродромдорстрой». Строители также занимаются там пока трамвайными рельсами, затем число рабочих будет увеличено.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Ремонт проспекта Мира необходимо завершить до конца дорожно-строительного сезона. Замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов отметил, что реконструкция этой улицы является одной из главных задач за годы реализации нацпроекта БКД.

За два года на ремонт выделено свыше 300 млн рублей, общая площадь отремонтированных участков превысит 45 тысяч квадратных метров, — рассказал Егор Копысов.
В Нижнем Тагиле стартовали работы на объектах по нацпроекту БКД
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Транспорт#Ремонт#Дорога#Проспект Мира#БКД
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