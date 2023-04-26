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Сбор вещей объявлен для пострадавших от пожаров в Сосьве

26 апреля 2023, 15:57
Фото: 1MI
Для пострадавших от крупного пожара в Сосьве и других населенных пунктах Свердловской области объявлен сбор необходимых вещей в Екатеринбурге, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и Серове.

Сбором вещей занимаются волонтеры центра «Мы рядом» и «Красный крест», а также управление социальной политики и редакция серовской газеты «Глобус», рассказали в сообществе ВКонтакте «Типичный Екатеринбург».

В списке вещей перечислены полотенца, новое постельное белье, средства гигиены, посуда, лекарства, канцелярия, вещи и обувь (можно б/у в хорошем состоянии), бытовая техника (чайники, плитки, микроволновки и так далее), необходимые школьные принадлежности и продукты длительного хранения.

Прием вещей в организации «Красный крест» ведется в Екатеринбурге на улице Крылова, 2, в центре «Мы рядом» на улице Пушкина, 16. Телефон горячей линии: +7 (800) 101-51-62.

В Серове вещи принимают на улицах Победы, 32, Февральской революции, 10, Парковой, 11, Каляева, 62, где находится управление соцполитики, а также на улице Февральской революции, 3, на которой расположена редакция газеты «Глобус».

Также прием был организован предпринимателем Вячеславом Шадриным. Телефон: 8-900-213-64-44 (Екатерина).

В Краснотурьинске сбор вещей ведется в общежитии медицинского колледжа на улице Чернышевского, 3 с понедельника по пятницу. Звонить по телефону: 6-21-46 (Братчикова Надежда Борисовна).

В Нижнем Тагиле прием вещей ведется в магазине «Сибирское здоровье» на Уральском проспекте.

Напомним, 25 апреля 2023 года в поселках Сосьва и Висим произошли массовые пожары. В Висиме от пожара пострадало восемь домов, а в Сосьве 178. В связи с происшествием в Свердловской области был введен режим повышенной готовности. Пострадавшим оказывается помощь в сборе вещей, восстановлении документов и банковских карт. Также назначены выплаты в размере до 100 тысяч рублей на человека и до 300 тысяч на семью.

До 300 тысяч рублей получат семьи погорельцев Сосьвы от властей Свердловской области
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