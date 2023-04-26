Сбор вещей объявлен для пострадавших от пожаров в Сосьве

Напомним, 25 апреля 2023 года в поселках Сосьва и Висим произошли массовые пожары. В Висиме от пожара пострадало восемь домов, а в Сосьве 178. В связи с происшествием в Свердловской области был введен режим повышенной готовности. Пострадавшим оказывается помощь в сборе вещей, восстановлении документов и банковских карт. Также назначены выплаты в размере до 100 тысяч рублей на человека и до 300 тысяч на семью.