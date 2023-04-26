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Север Нижнего Тагила накрыло смогом: в городе превышения ПДК диоксида азота

26 апреля 2023, 06:26
Фото: TagilCity.ru
С утра 26 апреля серый дым движется в сторону Северного поселка и Тагилстроя. В Нижнем Тагиле выбросы уносит южным ветром в северную часть города, а прибор TagilCity.ru уже зафиксировал превышение ПДК вредного вещества.

С утра 26 апреля 2023 года дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК двигается в северную часть Нижнего Тагила. Серые клубы выбросов повисли над городом и не рассеиваются, стелясь низко над населенным пунктом.

Южный ветер донес выбросы в сторону Тагилстроя и Северного поселка. Утренние длительные 20-минутные замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле зафиксировали превышение ПДК диоксида азота в 1,5 раза в районе железнодорожного вокзала.

Напомним, ранее в дни НМУ 18 и 20 апреля газоанализатор редакции дважды зафиксировал превышения ПДК диоксида азота.

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#Нижний Тагил#Выбросы#Диоксид азота#Дым#ЕВРАЗ НТМК#Коксохим#Экология#Эксклюзив
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