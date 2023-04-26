Север Нижнего Тагила накрыло смогом: в городе превышения ПДК диоксида азота

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
С утра 26 апреля 2023 года дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК двигается в северную часть Нижнего Тагила. Серые клубы выбросов повисли над городом и не рассеиваются, стелясь низко над населенным пунктом.
Южный ветер донес выбросы в сторону Тагилстроя и Северного поселка. Утренние длительные 20-минутные замеры качества воздуха в Нижнем Тагиле зафиксировали превышение ПДК диоксида азота в 1,5 раза в районе железнодорожного вокзала.
Напомним, ранее в дни НМУ 18 и 20 апреля газоанализатор редакции дважды зафиксировал превышения ПДК диоксида азота.