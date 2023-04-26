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Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

26 апреля 2023, 11:15
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявлено 27 апреля в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле. Порывы ветра будут достигать скорости до 17 метров в секунду.

В МЧС предупреждают, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, чтобы не допустить пожаров. Кроме того, в связи с погодными условиями возможно возникновение и других чрезвычайных ситуаций.

В регионе прогнозируются аварийные ситуации на линиях электропередач и перебои в подаче электроэнергии в результате обрыва проводов. Также спасатели предупреждают о риске обрушения деревьев и слабоукрепленных конструкций. Возможно ухудшение дорожной обстановки и увеличение числа ДТП.

Из-за прогнозируемых погодных условий необходимо начать превентивные мероприятия: проинформировать население, проверить работоспособность систем оповещения, организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, быть в готовности при необходимости проводить эвакуационные мероприятия.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Ветер#Штормовое предупреждение#Природа
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