Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

В МЧС предупреждают, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, чтобы не допустить пожаров. Кроме того, в связи с погодными условиями возможно возникновение и других чрезвычайных ситуаций.