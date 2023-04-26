Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В МЧС предупреждают, что в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, чтобы не допустить пожаров. Кроме того, в связи с погодными условиями возможно возникновение и других чрезвычайных ситуаций.
В регионе прогнозируются аварийные ситуации на линиях электропередач и перебои в подаче электроэнергии в результате обрыва проводов. Также спасатели предупреждают о риске обрушения деревьев и слабоукрепленных конструкций. Возможно ухудшение дорожной обстановки и увеличение числа ДТП.
Из-за прогнозируемых погодных условий необходимо начать превентивные мероприятия: проинформировать население, проверить работоспособность систем оповещения, организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад, быть в готовности при необходимости проводить эвакуационные мероприятия.