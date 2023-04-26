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Три автобусных маршрута изменят схему движения в Екатеринбурге с 28 апреля

26 апреля 2023, 04:40
Фото: 1MI
На период с 28 апреля по 1 мая 2023 года изменятся схемы движения трех автобусных маршрутов в Екатеринбурге.

Поправки в транспортной схеме вводятся в связи с реконструкцией дорожной сети и строительством трамвайной линии на улице 2-я Новосибирская. Автобусы будут ехать в объезд, останавливаясь на временных остановках: «Умельцев», «Ротная», «Городская» и «поселок Совхозный», при этом некоторые остановки будут перенесены или отменены. В администрации муниципалитета горожан просят заранее планировать путь и принимать временные неудобства с пониманием.

Схема движения автобусных маршрутов:

  • маршрут № 077: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — далее по маршруту;
  • маршрут № 53: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — далее по маршруту;
  • маршрут № 57А: Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — Окружная — далее по маршруту.
#Автобус#Автобусная остановка#Общественный транспорт#Городской транспорт#Маршрут#Остановка#Транспорт#Екатеринбург
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