Три автобусных маршрута изменят схему движения в Екатеринбурге с 28 апреля

Поправки в транспортной схеме вводятся в связи с реконструкцией дорожной сети и строительством трамвайной линии на улице 2-я Новосибирская. Автобусы будут ехать в объезд, останавливаясь на временных остановках: «Умельцев», «Ротная», «Городская» и «поселок Совхозный», при этом некоторые остановки будут перенесены или отменены. В администрации муниципалитета горожан просят заранее планировать путь и принимать временные неудобства с пониманием.