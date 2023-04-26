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У учеников лицея в Екатеринбурге обнаружили вшей и не ввели карантин

26 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI
В одном из лицеев Екатеринбурга у детей нашли вшей, но не стали вводить карантин. В учреждении сказали, что родителей школьников все устраивает.

Однако сами родители возмущены произошедшим. По их данным у одной из девочек нашли педикулез, но на следующий день она пришла на уроки. Далее к ребятам приходили медработники и, как утверждают родители, чисто формально осмотрели школьникам головы, пишет Е1.

По данным родителей, у ряда ребят были найдены вши после этого осмотра. Однако карантин не был введен. Одна из родителей пожаловалась в Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что последний раз вшей у двух школьников обнаружили 14 апреля, еще один случай был в осенью прошлого года.

В самом лицее сказали, что вспышка была перед весенними каникулами, а после ученики занимались удаленно, поэтому карантин вводить не пришлось.

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#Екатеринбург#Школа#Дети#Вши#Лицей#Жалоба#Происшествия#Елена Озерова
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