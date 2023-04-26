У учеников лицея в Екатеринбурге обнаружили вшей и не ввели карантин

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Однако сами родители возмущены произошедшим. По их данным у одной из девочек нашли педикулез, но на следующий день она пришла на уроки. Далее к ребятам приходили медработники и, как утверждают родители, чисто формально осмотрели школьникам головы, пишет Е1.
По данным родителей, у ряда ребят были найдены вши после этого осмотра. Однако карантин не был введен. Одна из родителей пожаловалась в Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что последний раз вшей у двух школьников обнаружили 14 апреля, еще один случай был в осенью прошлого года.
В самом лицее сказали, что вспышка была перед весенними каникулами, а после ученики занимались удаленно, поэтому карантин вводить не пришлось.