В Екатеринбурге рекламу ЧВК «Вагнер» транслируют на цифровом билборде

В Нижнем Тагиле представители ЧВК «Вагнер» проводили открытый набор бойцов в зону СВО в Свердловской области проходил в конце марта. Как рассказал тогда редакции TagilCity.ru собственный источник, это была всероссийская акция, организованная Евгением Пригожиным. Автомобили с символикой ЧВК «Вагнер» были замечены в ряде городов региона, в том числе в Нижнем Тагиле.