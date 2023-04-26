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В Екатеринбурге рекламу ЧВК «Вагнер» транслируют на цифровом билборде

26 апреля 2023, 06:05
Фото: 1MI
Рекламу ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге стали транслировать в крупном формате — банер с оффером и контактами разместили у магазина для охотников в центре столицы Урала.

Жители Екатеринбурга обратили внимание на то, что реклама ЧВК «Вагнер» стала появляться в крупном формате. Ранее информация о наборе бойцов размещалась на листовках и билбордах, теперь — на крупной электронном экране.

Фото: eanews.ru

Электронный билборд с рекламой ЧВК «Вагнер» расположили в центре Екатеринбурга недалеко от памятника И. М. Малышеву близ магазина товаров для охоты.

«Многие отсеиваются»: тагильчане проходят тестирование физподготовки в ЧВК «Вагнер»
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В Нижнем Тагиле представители ЧВК «Вагнер» проводили открытый набор бойцов в зону СВО в Свердловской области проходил в конце марта. Как рассказал тогда редакции TagilCity.ru собственный источник, это была всероссийская акция, организованная Евгением Пригожиным. Автомобили с символикой ЧВК «Вагнер» были замечены в ряде городов региона, в том числе в Нижнем Тагиле.

Помимо этого, в Нижнем Тагиле в центре набора в ЧВК «Вагнер» потенциальные бойцы проходили тестирование физической подготовки. Информация о некоторых из них была направлена в головную организацию.

Письма от ЧВК «Вагнер» получили жители Свердловской области
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