В Екатеринбурге рекламу ЧВК «Вагнер» транслируют на цифровом билборде

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Жители Екатеринбурга обратили внимание на то, что реклама ЧВК «Вагнер» стала появляться в крупном формате. Ранее информация о наборе бойцов размещалась на листовках и билбордах, теперь — на крупной электронном экране.
Электронный билборд с рекламой ЧВК «Вагнер» расположили в центре Екатеринбурга недалеко от памятника И. М. Малышеву близ магазина товаров для охоты.
В Нижнем Тагиле представители ЧВК «Вагнер» проводили открытый набор бойцов в зону СВО в Свердловской области проходил в конце марта. Как рассказал тогда редакции TagilCity.ru собственный источник, это была всероссийская акция, организованная Евгением Пригожиным. Автомобили с символикой ЧВК «Вагнер» были замечены в ряде городов региона, в том числе в Нижнем Тагиле.
Помимо этого, в Нижнем Тагиле в центре набора в ЧВК «Вагнер» потенциальные бойцы проходили тестирование физической подготовки. Информация о некоторых из них была направлена в головную организацию.