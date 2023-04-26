В Сосьву из Узбекистана срочно летит Евгений Куйвашев

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В Узбекистан он приезжал для рабочей встречи. Вернувшись в регион он планирует незамедлительно посетить место ЧП, сообщает департамент информполитики региона.
Отмечается, что Евгений Куйвашев держит ситуацию под личным контролем. После его распоряжения в поселке был развернут штаб, сейчас на месте работают члены областного правительства.
Все те, у кого в пожарах пострадало имущество, сейчас размещаются в пунктах временного размещения. Их обеспечивают всеми необходимыми продуктами, водой, деньгами. Помогают и в восстановлении документов и банковских карт. Об обстановке регулярно докладывается губернатору.