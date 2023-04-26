В Сосьву из Узбекистана срочно летит Евгений Куйвашев

В Узбекистан он приезжал для рабочей встречи. Вернувшись в регион он планирует незамедлительно посетить место ЧП, сообщает департамент информполитики региона.



Отмечается, что Евгений Куйвашев держит ситуацию под личным контролем. После его распоряжения в поселке был развернут штаб, сейчас на месте работают члены областного правительства.