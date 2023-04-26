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В Сосьву из Узбекистана срочно летит Евгений Куйвашев

26 апреля 2023, 12:47
Фото: 1MI

Глава Свердловской области срочно возвращается в Екатеринбург из Узбекистана

Из Узбекистана в Екатеринбург срочно летит глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он торопится в Сосьву, чтобы посетить место пожара.

В Узбекистан он приезжал для рабочей встречи. Вернувшись в регион он планирует незамедлительно посетить место ЧП, сообщает департамент информполитики региона.

Отмечается, что Евгений Куйвашев держит ситуацию под личным контролем. После его распоряжения в поселке был развернут штаб, сейчас на месте работают члены областного правительства.

Все те, у кого в пожарах пострадало имущество, сейчас размещаются в пунктах временного размещения. Их обеспечивают всеми необходимыми продуктами, водой, деньгами. Помогают и в восстановлении документов и банковских карт. Об обстановке регулярно докладывается губернатору.

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