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Published Сегодня, 12:26

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Updated Сегодня, 12:28

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Ветеринар рассказал, что избалованные собаки перестают подчиняться хозяину

26 апреля 2023, 12:26
Ветеринар Богдан Галкин рассказал, что собаки перестают слушаться своих хозяев из-за жестокого обращения или вседозволенности.

Как передает NEWS.ru, Галкин рассказал, что чаще всего причинами непослушания собак являются страх, плохая социализация и дрессировка. Кроме того, отметил он, собаку можно избаловать своим поведением, из-за чего она тоже не будет выполнять команды. Также животное перестает слушаться из-за проблем со здоровьем, из-за которых становится вялой.

Галкин посоветовал иногда повторять выученные команды с собакой, чтобы она их не забыла.

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