Ветеринар рассказал, что избалованные собаки перестают подчиняться хозяину

Как передает NEWS.ru, Галкин рассказал, что чаще всего причинами непослушания собак являются страх, плохая социализация и дрессировка. Кроме того, отметил он, собаку можно избаловать своим поведением, из-за чего она тоже не будет выполнять команды. Также животное перестает слушаться из-за проблем со здоровьем, из-за которых становится вялой.