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Восемь домов сгорели в поселке Висим под Нижним Тагилом во время пожара 25 апреля

26 апреля 2023, 05:51
Крупный пожар, который произошел 25 апреля в поселке Висим под Нижним Тагилом, полностью уничтожил семь частных домов. Еще один дом сгорел частично.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15.18. Огонь охватил площадь в 650 квадратных метров. В результате были полностью уничтожены четыре частных дома на улице Октябрьской и три дома на улице Большевистской. Еще один дом огонь повредил частично, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности. Погибших и пострадавших в пожаре нет.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Причины возгорания и причиненный ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели, — пояснили в ОНД.
Пожар в поселке Висим 25 апреляПожар в поселке Висим 25 апреля
Пожар в поселке Висим 25 апреляПожар в поселке Висим 25 апреля
Пожар в поселке Висим 25 апреля
Фото: TagilCity.ru

В тушении огня принимали участие 10 единиц спецтехники МЧС и 51 человек личного состава. Огонь удалось ликвидировать в течение нескольких часов.

Местные жители поселка рассказали TagilCity.ru, что пожар начался из-за сварочных работ:

Житель дома, с которого начался пожар, работал сварочным аппаратом. Искра попала на траву, и началось возгорание. Из-за сильного ветра искры унесло на соседние улицы и возгорание продолжилось.
Пожар в нескольких домах разгорелся в поселке Висим под Нижним Тагилом
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Еще один крупный пожар бушует с 25 апреля в поселке Сосьва на севере Свердловской области. Там огонь охватил 92 здания. Один человек погиб. На территории поселка введен режим чрезвычайной ситуации.

Человек погиб при массовом пожаре в 92 зданиях в Сосьве Свердловской области
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