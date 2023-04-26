Восемь домов сгорели в поселке Висим под Нижним Тагилом во время пожара 25 апреля

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15.18. Огонь охватил площадь в 650 квадратных метров. В результате были полностью уничтожены четыре частных дома на улице Октябрьской и три дома на улице Большевистской. Еще один дом огонь повредил частично, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности. Погибших и пострадавших в пожаре нет.