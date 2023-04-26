Восемь домов сгорели в поселке Висим под Нижним Тагилом во время пожара 25 апреля

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15.18. Огонь охватил площадь в 650 квадратных метров. В результате были полностью уничтожены четыре частных дома на улице Октябрьской и три дома на улице Большевистской. Еще один дом огонь повредил частично, рассказали TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности. Погибших и пострадавших в пожаре нет.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Причины возгорания и причиненный ущерб устанавливаются, на месте работают дознаватели, — пояснили в ОНД.
В тушении огня принимали участие 10 единиц спецтехники МЧС и 51 человек личного состава. Огонь удалось ликвидировать в течение нескольких часов.
Местные жители поселка рассказали TagilCity.ru, что пожар начался из-за сварочных работ:
Житель дома, с которого начался пожар, работал сварочным аппаратом. Искра попала на траву, и началось возгорание. Из-за сильного ветра искры унесло на соседние улицы и возгорание продолжилось.
Еще один крупный пожар бушует с 25 апреля в поселке Сосьва на севере Свердловской области. Там огонь охватил 92 здания. Один человек погиб. На территории поселка введен режим чрезвычайной ситуации.