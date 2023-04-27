34-летний мужчина крал металлолом с грузовых поездов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Известно, что серия краж произошла в период с 18 сентября по 16 ноября 2022 года на железнодорожной станции Платина, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Подозреваемого установили и задержали. Им оказался житель города Нижняя Тура. Он был задержан у себя дома.
Позднее выяснилось, что он причастен к четырем фактам кражи металлолома. Воровали они вместе с другом, начиная с 18 сентября. Они залезали в полувагон движущегося состава грузового поезда и скидывали оттуда металл в канаву. Затем спрыгивали, собирали все это и вызывали такси до пункта приемки. Первую партию они сдали за 4 тысячи рублей и сразу их потратили.
В следующие разы они похитили уже 620 килограммов лома, нанеся ж/д предприятию ущерб на сумму 13 500 рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража по предварительному сговору». По второму фигуранту расследование продолжается.