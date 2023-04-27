34-летний мужчина крал металлолом с грузовых поездов в Нижнем Тагиле

Позднее выяснилось, что он причастен к четырем фактам кражи металлолома. Воровали они вместе с другом, начиная с 18 сентября. Они залезали в полувагон движущегося состава грузового поезда и скидывали оттуда металл в канаву. Затем спрыгивали, собирали все это и вызывали такси до пункта приемки. Первую партию они сдали за 4 тысячи рублей и сразу их потратили.