729 нарушителей ПДД поймано в ходе рейда в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Он состоялся с 20 по 23 апреля в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе.
В результате за четыре дня инспекторы зафиксировали 729 нарушений ПДД. Из них 16 водителей ехали по дорогам без прав, а три человека вовсе были их лишены в прошлом.
11 человек привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, двое из них отказались «дышать в трубку» для освидетельствования. На двоих водителей завели уголовные дела по этим же причинам.