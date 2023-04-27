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729 нарушителей ПДД поймано в ходе рейда в Нижнем Тагиле

27 апреля 2023, 13:40
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД провели рейд в рамках ОПМ «Безопасная дорога».

Он состоялся с 20 по 23 апреля в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе.

В результате за четыре дня инспекторы зафиксировали 729 нарушений ПДД. Из них 16 водителей ехали по дорогам без прав, а три человека вовсе были их лишены в прошлом.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

11 человек привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, двое из них отказались «дышать в трубку» для освидетельствования. На двоих водителей завели уголовные дела по этим же причинам.

Шесть пьяных водителей в ходе рейда поймали сотрудники ГАИ в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#ПДД#Нарушения#Пьяная езда#Происшествия#Рейд
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