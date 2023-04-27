Бананы и водка подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Согласно статистике, продолжают дорожать овощи. За неделю цена на капусту в магазинах увеличилась в среднем до 31 рубля за килограмм (+2,28%), на репчатый лук — до 63,41 рубля (+4,82%), на морковь — до 43,64 (+1,72%). Стоимость свеклы и картофеля немного снизилась, до 30,57 и 41,06 рубля соответственно.
Килограмм бананов покупатели могли приобрести за 130,33 рубля (+1,22%), литр водки стоил 657,92 рубля (+0,28%), десяток яиц — 81,88 рубля (+0,2%), а литр молока — 67,21 рубля (+1,06%). Также подорожали мясо, курица и рыба, колбасы, консервы для детского питания, ржаной хлеб и рис.
Некоторые продовольственные товары в регионе снизились в цене. Сахар подешевел до 62,03 рубля за килограмм (-0,05%), соль обходилась свердловчанам в 15,61 рубля (-0,24%) мука — в 46,49 рубля (-1,03%). Также дешевле, чем неделей ранее можно было купить сливочное и подсолнечное масло, творог, чай, гречку и макароны.