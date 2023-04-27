Бананы и водка подорожали в Свердловской области

Согласно статистике, продолжают дорожать овощи. За неделю цена на капусту в магазинах увеличилась в среднем до 31 рубля за килограмм (+2,28%), на репчатый лук — до 63,41 рубля (+4,82%), на морковь — до 43,64 (+1,72%). Стоимость свеклы и картофеля немного снизилась, до 30,57 и 41,06 рубля соответственно.