TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Изображение материала

Бананы и водка подорожали в Свердловской области

27 апреля 2023, 11:21
Фото: 1MI
Подорожание отдельных видов продуктов зафиксировано в регионе. Данные с 17 по 24 апреля предоставил Свердловскстат.

Согласно статистике, продолжают дорожать овощи. За неделю цена на капусту в магазинах увеличилась в среднем до 31 рубля за килограмм (+2,28%), на репчатый лук — до 63,41 рубля (+4,82%), на морковь — до 43,64 (+1,72%). Стоимость свеклы и картофеля немного снизилась, до 30,57 и 41,06 рубля соответственно.

Килограмм бананов покупатели могли приобрести за 130,33 рубля (+1,22%), литр водки стоил 657,92 рубля (+0,28%), десяток яиц — 81,88 рубля (+0,2%), а литр молока — 67,21 рубля (+1,06%). Также подорожали мясо, курица и рыба, колбасы, консервы для детского питания, ржаной хлеб и рис.

Некоторые продовольственные товары в регионе снизились в цене. Сахар подешевел до 62,03 рубля за килограмм (-0,05%), соль обходилась свердловчанам в 15,61 рубля (-0,24%) мука — в 46,49 рубля (-1,03%). Также дешевле, чем неделей ранее можно было купить сливочное и подсолнечное масло, творог, чай, гречку и макароны.

Борщевой набор снова подорожал в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Яблоки и бананы подорожали в Свердловской областиНа 4,5 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области
#Свердловская область#Продукты#Статистика#Подорожание#Овощи#Молоко#Цены#Эксклюзив#Евгения Сафина
Подпишитесь
Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
Сегодня, 11:54
В 1,5 раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 апреля
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний
Сегодня, 07:09
В Нижнем Тагиле не будет KFC: будет Rostic's
Сегодня, 08:43
Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду
Вчера, 11:46