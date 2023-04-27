Блогера Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате 918 млн рублей налогов

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Следствие полагает, что Блиновская оказывала гражданам услуги через интернет, а полученные доходы она занизила для налоговой, таким образом она не доплатила за 2019-2021 годы более 918 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК.
Также следствие считает, что Елена пыталась создать видимость правомерного владения деньгами, поэтому она легализовала их путем совершения финансовых операций.
Блиновскую задержали при попытке уехать из России. Она планировала пересечь границу на арендованном авто. При себе у нее были авиабилеты для дальнейшего вылета в другую страну.
Ведется следствие. Дома у блогера проходят обыски.