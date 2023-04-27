Боец ЧВК «Вагнер» из Красноуральска погиб в ходе СВО

Напомним, недавно в зоне СВО погиб участник ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского, который отправился служить по контракту в ноябре 2022 года после того, как получил образование фрезеровщика. Его похороны состоялись 21 апреля 2023 года.