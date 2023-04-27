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Боец ЧВК «Вагнер» из Красноуральска погиб в ходе СВО

27 апреля 2023, 04:42
Фото: 1MI
48-летний житель Красноуральска, бывший участником ЧВК «Вагнер», погиб в ходе СВО.

О погибшем свердловчанине рассказали в официальной группе администрации Красноуральского городского округа во ВКонтакте.

Похороны жителя Красноуральска состоятся 27 апреля 2023 года в Храме Иоанна Кронштадтского и Сергия Радонежского.

Напомним, недавно в зоне СВО погиб участник ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского, который отправился служить по контракту в ноябре 2022 года после того, как получил образование фрезеровщика. Его похороны состоялись 21 апреля 2023 года.

Фрезеровщик из ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского погиб на СВО
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#Елизавета Зиборова#СВО#Похороны#ЧВК "Вагнер"#Храм#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Каменск-Уральский
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