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В этом году россияне отпразднуют семьдесят восьмую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Девятое мая — это не только историческая дата, но и напоминание нынешнему поколению о цене, которую заплатил советский народ в борьбе с фашистскими захватчиками.
Великая Отечественная война продолжалась в течение четырех лет. За этот период погибло более двадцать шесть миллионов советских граждан. Первый парад в честь победы был организован на Красной площади в Москве двадцать четвертого июня тысяча девятьсот сорок пятого года.
Выходным же этот день стал во времена правления Брежнева — в тысяча шестьдесят пятом году, когда отмечалась двадцатая годовщина со времени окончания войны. В этом же году появилась традиция по выносу Красного знамени в день празднования.
В Нижнем Тагиле традиционно пройдут различные массовые памятные мероприятия, народные гулянья. Город будет празднично оформлен, а перед тем планируется провести дорожные работы, мероприятия по наведению порядка на городских улицах, сообщили в пресс-службе мэрии.
В частности, как рассказал глава города Владислав Пинаев, в 2023 году в праздничные дни планируется проведение акции «Память», в рамках которой юнармейцы благоустроят места захоронений участников ВОВ. В дополнение к этому будет организована волонтерская акция по проведению уборки в домах пожилых людей. Также будет обновлена и система звукового сопровождения концертов. В настоящее время ведется монтаж аппаратуры на концертных площадках.
Более того, по сложившейся доброй традиции в преддверии Дня Победы будет организовано чествование ветеранов войны.
«В преддверии праздника 19 участников и инвалидов Великой Отечественной войны поздравят на дому силами администрации города и районов. 277 тагильчан в апреле получат единовременную социальную выплату из средств местного бюджета», – дал комментарий заместитель главы администрации города Валерий Суров.
Кроме того, во всех районах Нижнего Тагила по традиции пройдет акция «Георгиевская ленточка» с третьего по пятое мая, в рамках которой на улицах волонтеры раздадут жителям и гостям города двадцать тысяч ленточек. С седьмого мая в Нижнем Тагиле будет выставлен почетный караул у Вечного огня.
Восьмого мая пройдут траурные митинги на площади Трудовой доблести и на Мемориале Славы центрального кладбища. Основные же мероприятия и демонстрации пройдут непосредственно 9 мая на Театральной площади.
Празднование Дня Победы в Нижнем Тагиле, безусловно, не обойдется без военного парада Победы с привлечением военнослужащих и использованием военной техники времен Второй мировой войны. На время проведения парада для ветеранов подготовят места на центральной трибуне. Завершится парад церемонией возложения цветов и минутой молчания.
В городе на День Победы по традиции проводятся экскурсии по местам боевой славы, встречи с ветеранами или их потомками, праздничные концерты и народные гуляния
Также в этот день откроются десятки зон отдыха. В парках и на площадях города пройдут концерты, конкурсы, акции, фестивали, исторические реконструкции, представления, шествия, демонстрации, выставки и многое другое. Гости и жители города услышат такие музыкальные произведения, как «День Победы», «Катюша», «Священная война», «Эх, дороги», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь» и «Пора в путь-дорогу». На площадках города выступят лучшие коллективы художественной самодеятельности.
Кроме того, Нижний Тагил в 2023 традиционно был включен в «Эстафету Победы». Тагильчане встретят ее четвертого мая. Напомним, что носящий звание «Город трудовой доблести» Нижний Тагил впервые присоединился к этому событию еще в 2015 году.
Как рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, чтобы достойно провести это мероприятие, властями запланировано около двадцати организационных мероприятий:
«В Нижнем Тагиле эстафета пройдет в два этапа. В 11 часов утра мы встречаем ее на аллее Пограничной славы в парке Победы на ГГМ. Там состоится торжественное мероприятие с передачей эстафетного вымпела от пограничного управления ФСБ России по Челябинской области городской эстафетной группе. Затем колонна выдвинется к мемориалу „Брод в неизвестность“, установленному на набережной Нижнетагильского пруда, где будет организована памятная церемония, посвященная тагильчанам, погибшим в локальных конфликтах, — сообщил вице-мэр. — После этого участники эстафеты направятся к городскому Дворцу молодежи».
В рамках акции в городе в течение дня также пройдут уроки мужества для школьников и студентов, посвященные темам охраны государственной границы, героизма и мужества пограничников в годы ВОВ, памятной страницы в истории погранвойск — защиты острова Даманский.
Так случилось, что жители Нижнего Тагила в День Победы вспоминают еще об одном трагическом событии. Девятого мая 1993 года на центральную городскую площадь упал самолет Як-52, погибли 19 человек, 16 тагильчан получили тяжелые травмы.
В 2023 году проведения шествие «Бессмертного полка» не запланировано в регионах России. Соответствующие сведения были предоставлены организаторами акции.
«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — рассказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.
В качестве альтернативы власти города предложили горожанам разместить портреты погибших в ВОВ на автомобилях, балконах, а также опубликовать на страницах в соцсетях. Также фотографии героев будут демонстрировать на центральном экране в городе в течение всего праздничного дня — 9 мая.
Фейерверк является элементом ежегодного празднования Дня Победы, и 2023 год не исключение. С тех пор, как городу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» в 2020 году, в Нижнем Тагиле обязательно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая, а также на День города.
Праздничный салют в честь Дня Победы — 2023 состоится в Нижнем Тагиле на Лисьей горе в одиннадцать часов вечера.