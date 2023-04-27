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День Победы в Нижнем Тагиле: будет ли парад 9 мая в 2023 году

27 апреля 2023, 12:00
Фото: 1MI
День Победы в Нижнем Тагиле: будет ли парад 9 мая в 2023 году
Нижний Тагил готовится к празднованию Дня Победы, в 2023 году 9 мая выпадает на вторник. О том, какие мероприятия пройдут в праздничные дни в Нижнем Тагиле, — в нашем материале.

В этом году россияне отпразднуют семьдесят восьмую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Девятое мая — это не только историческая дата, но и напоминание нынешнему поколению о цене, которую заплатил советский народ в борьбе с фашистскими захватчиками.

Великая Отечественная война продолжалась в течение четырех лет. За этот период погибло более двадцать шесть миллионов советских граждан. Первый парад в честь победы был организован на Красной площади в Москве двадцать четвертого июня тысяча девятьсот сорок пятого года.

Выходным же этот день стал во времена правления Брежнева — в тысяча шестьдесят пятом году, когда отмечалась двадцатая годовщина со времени окончания войны. В этом же году появилась традиция по выносу Красного знамени в день празднования.

День Победы в Нижнем Тагиле: будет ли парад 9 мая в 2023 годуДень Победы в Нижнем Тагиле: будет ли парад 9 мая в 2023 году
День Победы в Нижнем Тагиле: будет ли парад 9 мая в 2023 году
Фото: 1MI

Мероприятия, запланированные на День Победы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле традиционно пройдут различные массовые памятные мероприятия, народные гулянья. Город будет празднично оформлен, а перед тем планируется провести дорожные работы, мероприятия по наведению порядка на городских улицах, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, как рассказал глава города Владислав Пинаев, в 2023 году в праздничные дни планируется проведение акции «Память», в рамках которой юнармейцы благоустроят места захоронений участников ВОВ. В дополнение к этому будет организована волонтерская акция по проведению уборки в домах пожилых людей. Также будет обновлена и система звукового сопровождения концертов. В настоящее время ведется монтаж аппаратуры на концертных площадках.

Более того, по сложившейся доброй традиции в преддверии Дня Победы будет организовано чествование ветеранов войны.

«В преддверии праздника 19 участников и инвалидов Великой Отечественной войны поздравят на дому силами администрации города и районов. 277 тагильчан в апреле получат единовременную социальную выплату из средств местного бюджета», дал комментарий заместитель главы администрации города Валерий Суров.

Кроме того, во всех районах Нижнего Тагила по традиции пройдет акция «Георгиевская ленточка» с третьего по пятое мая, в рамках которой на улицах волонтеры раздадут жителям и гостям города двадцать тысяч ленточек. С седьмого мая в Нижнем Тагиле будет выставлен почетный караул у Вечного огня.

Восьмого мая пройдут траурные митинги на площади Трудовой доблести и на Мемориале Славы центрального кладбища. Основные же мероприятия и демонстрации пройдут непосредственно 9 мая на Театральной площади.

Мероприятия, запланированные на День Победы в Нижнем ТагилеМероприятия, запланированные на День Победы в Нижнем Тагиле
Мероприятия, запланированные на День Победы в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Парад 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле

Празднование Дня Победы в Нижнем Тагиле, безусловно, не обойдется без военного парада Победы с привлечением военнослужащих и использованием военной техники времен Второй мировой войны. На время проведения парада для ветеранов подготовят места на центральной трибуне. Завершится парад церемонией возложения цветов и минутой молчания.

В городе на День Победы по традиции проводятся экскурсии по местам боевой славы, встречи с ветеранами или их потомками, праздничные концерты и народные гуляния

Также в этот день откроются десятки зон отдыха. В парках и на площадях города пройдут концерты, конкурсы, акции, фестивали, исторические реконструкции, представления, шествия, демонстрации, выставки и многое другое. Гости и жители города услышат такие музыкальные произведения, как «День Победы», «Катюша», «Священная война», «Эх, дороги», «Смуглянка», «Синий платочек», «Темная ночь» и «Пора в путь-дорогу». На площадках города выступят лучшие коллективы художественной самодеятельности.

Кроме того, Нижний Тагил в 2023 традиционно был включен в «Эстафету Победы». Тагильчане встретят ее четвертого мая. Напомним, что носящий звание «Город трудовой доблести» Нижний Тагил впервые присоединился к этому событию еще в 2015 году.

Как рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, чтобы достойно провести это мероприятие, властями запланировано около двадцати организационных мероприятий:

«В Нижнем Тагиле эстафета пройдет в два этапа. В 11 часов утра мы встречаем ее на аллее Пограничной славы в парке Победы на ГГМ. Там состоится торжественное мероприятие с передачей эстафетного вымпела от пограничного управления ФСБ России по Челябинской области городской эстафетной группе. Затем колонна выдвинется к мемориалу „Брод в неизвестность“, установленному на набережной Нижнетагильского пруда, где будет организована памятная церемония, посвященная тагильчанам, погибшим в локальных конфликтах, — сообщил вице-мэр. — После этого участники эстафеты направятся к городскому Дворцу молодежи».

В рамках акции в городе в течение дня также пройдут уроки мужества для школьников и студентов, посвященные темам охраны государственной границы, героизма и мужества пограничников в годы ВОВ, памятной страницы в истории погранвойск — защиты острова Даманский.

Так случилось, что жители Нижнего Тагила в День Победы вспоминают еще об одном трагическом событии. Девятого мая 1993 года на центральную городскую площадь упал самолет Як-52, погибли 19 человек, 16 тагильчан получили тяжелые травмы.

Парад 9 мая 2023 года в Нижнем ТагилеПарад 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле
Парад 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

«Бессмертный полк» на День Победы 2023 в Нижнем Тагиле

В 2023 году проведения шествие «Бессмертного полка» не запланировано в регионах России. Соответствующие сведения были предоставлены организаторами акции.

«Как такового формата привычного (шествия) не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — рассказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

В качестве альтернативы власти города предложили горожанам разместить портреты погибших в ВОВ на автомобилях, балконах, а также опубликовать на страницах в соцсетях. Также фотографии героев будут демонстрировать на центральном экране в городе в течение всего праздничного дня — 9 мая.

«Бессмертный полк» на День Победы 2023 в Нижнем Тагиле«Бессмертный полк» на День Победы 2023 в Нижнем Тагиле
«Бессмертный полк» на День Победы 2023 в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Праздничный салют на День Победы в Нижнем Тагиле

Фейерверк является элементом ежегодного празднования Дня Победы, и 2023 год не исключение. С тех пор, как городу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» в 2020 году, в Нижнем Тагиле обязательно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая, а также на День города.

Праздничный салют в честь Дня Победы — 2023 состоится в Нижнем Тагиле на Лисьей горе в одиннадцать часов вечера.

Праздничный салют на День Победы в Нижнем ТагилеПраздничный салют на День Победы в Нижнем Тагиле
Праздничный салют на День Победы в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI
#Нижний Тагил#9 Мая#День Победы#Парад
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