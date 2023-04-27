В частности, как рассказал глава города Владислав Пинаев, в 2023 году в праздничные дни планируется проведение акции «Память», в рамках которой юнармейцы благоустроят места захоронений участников ВОВ. В дополнение к этому будет организована волонтерская акция по проведению уборки в домах пожилых людей. Также будет обновлена и система звукового сопровождения концертов. В настоящее время ведется монтаж аппаратуры на концертных площадках.