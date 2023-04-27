TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Изображение материала

Депутат Миронов намерен отозвать обращение о проверке нейросети Kandinsky

27 апреля 2023, 18:04
Фото: piqsels.com
Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ, заявил о намерении отозвать обращение, направленное в Генеральную прокуратуру, на предмет проверки деятельности Сбера по разработке нейросети Kandinsky.

Соответствующее сообщение парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале.

Ранее политик направил Игорю Краснову, генеральному прокурору РФ, обращение с просьбой о проведении проверки контента, создаваемого нейросетью Kandinsky 2.1, разработанной Сбербанком, на соответствие российским законодательным нормам. Об этом сообщает gorod55.ru.

Сообщается, что в ответ на обращение Сергея Миронова о проверке нейросеть Сбера GigaChat заверила, что его опасения беспочвенны, а разработчики являются патриотами России и работают на процветание государства.

По прошествии времени депутат убедился в безосновательности своих подозрений, получив множество сообщений по вопросу информационного наполнения нейросети Kandinsky — как от сторонников, так и от оппонентов. В итоге парламентарий заявил: «Хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт».

В сообщении, размещенном в телеграм-канале, Миронов признался, что Сбер учитывает конструктивную критику, принимает во внимание замечания и выслушивает различные мнения. Он подчеркнул, что достигнута договоренность по вопросам этики и дальнейшего развития нейросети в контексте российских ценностей. Также политик сообщил, что разработчики проведут внутренний содержательный аудит нейросети.

Депутат также заявил, что возможности работы с нейросетью следует ограничивать для несовершеннолетних. С этой целью нужно ввести и проконтролировать соблюдение процедуры регистрации пользователей.

Kandinsky 2.1 — обновленная версия нейронной сети, которая увидела свет 4 апреля 2023 года. Известно, что уже к 11 апреля нейросетью Сбербанка было сгенерировано свыше 10 млн изображений, а количество уникальных пользователей достигло 2 млн.

По информации ТАСС, в версии Kandinsky 2.1 значительно усовершенствован процесс генерирования высококачественных изображений лиц и сложных объектов. Новая модель содержит 3,3 млрд параметров — против 2 млрд в предыдущей версии.

Подпишитесь
Жители поселка Черноисточинск под Тагилом возмутились проходящими в лесу мотогонками
Сегодня, 11:54
В 1,5 раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 апреля
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле за 2022 год увеличилось количество смертей от сердечных заболеваний
Сегодня, 07:09
В Нижнем Тагиле не будет KFC: будет Rostic's
Сегодня, 08:43
Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду
Вчера, 11:46
Бананы и водка подорожали в Свердловской области
Сегодня, 11:21