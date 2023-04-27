Депутат Миронов намерен отозвать обращение о проверке нейросети Kandinsky

По прошествии времени депутат убедился в безосновательности своих подозрений, получив множество сообщений по вопросу информационного наполнения нейросети Kandinsky — как от сторонников, так и от оппонентов. В итоге парламентарий заявил: «Хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт».