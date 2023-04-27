Депутат Миронов намерен отозвать обращение о проверке нейросети Kandinsky

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Соответствующее сообщение парламентарий опубликовал в своем телеграм-канале.
Ранее политик направил Игорю Краснову, генеральному прокурору РФ, обращение с просьбой о проведении проверки контента, создаваемого нейросетью Kandinsky 2.1, разработанной Сбербанком, на соответствие российским законодательным нормам. Об этом сообщает gorod55.ru.
Сообщается, что в ответ на обращение Сергея Миронова о проверке нейросеть Сбера GigaChat заверила, что его опасения беспочвенны, а разработчики являются патриотами России и работают на процветание государства.
По прошествии времени депутат убедился в безосновательности своих подозрений, получив множество сообщений по вопросу информационного наполнения нейросети Kandinsky — как от сторонников, так и от оппонентов. В итоге парламентарий заявил: «Хорошо, что Сбербанк создает наш российский продукт».
В сообщении, размещенном в телеграм-канале, Миронов признался, что Сбер учитывает конструктивную критику, принимает во внимание замечания и выслушивает различные мнения. Он подчеркнул, что достигнута договоренность по вопросам этики и дальнейшего развития нейросети в контексте российских ценностей. Также политик сообщил, что разработчики проведут внутренний содержательный аудит нейросети.
Депутат также заявил, что возможности работы с нейросетью следует ограничивать для несовершеннолетних. С этой целью нужно ввести и проконтролировать соблюдение процедуры регистрации пользователей.
Kandinsky 2.1 — обновленная версия нейронной сети, которая увидела свет 4 апреля 2023 года. Известно, что уже к 11 апреля нейросетью Сбербанка было сгенерировано свыше 10 млн изображений, а количество уникальных пользователей достигло 2 млн.
По информации ТАСС, в версии Kandinsky 2.1 значительно усовершенствован процесс генерирования высококачественных изображений лиц и сложных объектов. Новая модель содержит 3,3 млрд параметров — против 2 млрд в предыдущей версии.