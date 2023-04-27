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Для детского многопрофильного центра в Нижнем Тагиле выделили земельный участок

27 апреля 2023, 11:55
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле под строительство детского многопрофильного центра выделили новый земельный участок на первой линии Уральского проспекта.

27 апреля на заседании городской думы в Нижнем Тагиле обсуждались вопросы о строительстве детской многопрофильной больницы на ГГМ. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил уникальность предпроектного решения по возведению медучреждения.

Сдвинулся с мертвой точки самый глобальный вопрос города про детскую многопрофильную больницу. По поручению губернатора Свердловской области и министерства здравоохранения создано уникальное, красивое предпроектное решение для постройки. Не нужно использовать под это старые здания. Надо строить то, что сегодня запроектировано. Уникальное, красивое здание, — рассказал градоначальник.

Новый объект будет располагаться на первой линии Уральского проспекта Гальяно-Горбуновского массива.

Мы действительно сегодня выделили новый земельный участок на первой линии Уральского проспекта, чтобы все-таки это здание украсило город Нижний Тагил. Поэтому, коллеги, спасибо огромное, продолжаем работу в этом направлении, — сообщил Владислав Пинаев.

В разработке данного проекта принимали участие сотрудники ДГБ. По задумке многопрофильный центр будет состоять из 3 блоков и по форме напоминать спиннер. На пяти этажах разместятся все отделения Детской больницы, которые сегодня разделены по стационарам. Первый этаж займут вестибюль, травмпункт, кабинеты приёма профильных врачей и лучевой диагностики. На втором расположатся неврологическое, отоларингологическое отделения, а также палаты восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики и лаборатория. Под педиатрическое, анестезиологическое и отделение для недоношенных и новорожденных детей отдадут третий этаж. На четвертом оборудуют операционные. Пятый этаж станет административным. У больницы будут собственная столовая и аптека. Для оперативной работы санитарной авиации обустроят вертолетную площадку.

Вертолеты, операции и неонатологи: какой будет новая детская больница на ГГМ в Тагиле
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#Анастасия Стрежнева#Здоровье#Нижний Тагил#Дети#Детская многопрофильная больница#ДГБ#Строительство
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