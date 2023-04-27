Для детского многопрофильного центра в Нижнем Тагиле выделили земельный участок

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
27 апреля на заседании городской думы в Нижнем Тагиле обсуждались вопросы о строительстве детской многопрофильной больницы на ГГМ. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил уникальность предпроектного решения по возведению медучреждения.
Сдвинулся с мертвой точки самый глобальный вопрос города про детскую многопрофильную больницу. По поручению губернатора Свердловской области и министерства здравоохранения создано уникальное, красивое предпроектное решение для постройки. Не нужно использовать под это старые здания. Надо строить то, что сегодня запроектировано. Уникальное, красивое здание, — рассказал градоначальник.
Новый объект будет располагаться на первой линии Уральского проспекта Гальяно-Горбуновского массива.
Мы действительно сегодня выделили новый земельный участок на первой линии Уральского проспекта, чтобы все-таки это здание украсило город Нижний Тагил. Поэтому, коллеги, спасибо огромное, продолжаем работу в этом направлении, — сообщил Владислав Пинаев.
В разработке данного проекта принимали участие сотрудники ДГБ. По задумке многопрофильный центр будет состоять из 3 блоков и по форме напоминать спиннер. На пяти этажах разместятся все отделения Детской больницы, которые сегодня разделены по стационарам. Первый этаж займут вестибюль, травмпункт, кабинеты приёма профильных врачей и лучевой диагностики. На втором расположатся неврологическое, отоларингологическое отделения, а также палаты восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики и лаборатория. Под педиатрическое, анестезиологическое и отделение для недоношенных и новорожденных детей отдадут третий этаж. На четвертом оборудуют операционные. Пятый этаж станет административным. У больницы будут собственная столовая и аптека. Для оперативной работы санитарной авиации обустроят вертолетную площадку.