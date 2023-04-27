Для детского многопрофильного центра в Нижнем Тагиле выделили земельный участок

В разработке данного проекта принимали участие сотрудники ДГБ. По задумке многопрофильный центр будет состоять из 3 блоков и по форме напоминать спиннер. На пяти этажах разместятся все отделения Детской больницы, которые сегодня разделены по стационарам. Первый этаж займут вестибюль, травмпункт, кабинеты приёма профильных врачей и лучевой диагностики. На втором расположатся неврологическое, отоларингологическое отделения, а также палаты восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики и лаборатория. Под педиатрическое, анестезиологическое и отделение для недоношенных и новорожденных детей отдадут третий этаж. На четвертом оборудуют операционные. Пятый этаж станет административным. У больницы будут собственная столовая и аптека. Для оперативной работы санитарной авиации обустроят вертолетную площадку.